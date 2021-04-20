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вторник, 20 апреля 2021 23:26

Marvel снял фильм про первого супергероя-азиата

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Студия кинокомиксов Marvel опубликовала трейлер фильма "Шан-Чи и легенда десяти колец". Это первый фильм Marvel про азиатского супергероя.

Главный герой - боец ​​Шан-Чи. Живет в Сан-Франциско, его пытается завербовать террористическая организация "Десять колец". Оказывается, что ее главой является злодей Венву или Мандарин - отец супергероя, который с детства учил его боевых искусств, чтобы потом сделать своим помощником.

Режиссер - Дестин Креттон. Трейлер уже доступен на украинском языке.

Роль главного героя досталась канадскому актеру Симу Лю, в фильме также снимались звезда ромкома "Безумно богатые азиаты" Аквафина, Мишель Йео, Флориан Мунтяну.

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Как пишет The Hollywood Reporter, 2018-го Marvel сделал приоритетными фильмы о других национальностях из-за успеха "Черной пантеры" и ромкома "Безумно богатые азиаты". Целью было представить первого азиатского супергероя, который воплотит азиатские и американские темы. Кроме того, во многих фильмах Marvel есть по крайней мере один вид боевых искусств. "Шан-Чи" станет первым, кто получил статус полноценного фильма о боевых искусствах.

Автор: Twitter
  Marvel опубликовали постер фильма "Шан-Чи и легенда десяти колец". Это первый фильм Marvel про азиатского супергероя.
Marvel опубликовали постер фильма "Шан-Чи и легенда десяти колец". Это первый фильм Marvel про азиатского супергероя.

В прошлом Marvel сталкивался с критикой при попытке углубиться в азиатские темы. В частности из-за сериала 2017 года "Железный кулак", который выходил на Netflix. Там главный герой, которого характеризуют как состоятельного белого человека, который обладает азиатскими традициями боевых действий. Шоу закрыли через 2 сезона. То же повторилось в полном метре "Доктор Стрэндж" - там искусством боя владела актриса Тильда Суинтон. Впоследствии режиссер объяснил, что боялся столкнуться с расизмом.

"Основой истории Шан-Чи на самом деле есть семейная драма", - говорит продюсер будущей картины Джонатан Шварц. - Мы обсуждали это с режиссером. Взяли за идею показать именно разбитую семью, на самом деле темную, даже жестокую, и посмотреть, как это со временем повлияет на ребенка.

Сам факт существования в комиксах азиатского персонажа в 1970-1980-х потрясает. Но в то же время в его изображении есть аспекты, которые, возможно, могут выглядеть немного стереотипно. Мы внимательно отнеслись к этому. Хотели рассказать историю про азиатскую идентичность, которая будет ощущаться как можно живее и автентично. Фильм имеет представителей этой расы как в кадре, так и за ним".

Фильм "Шан-Чи и легенда десяти колец" войдет в 4 фазы киновселенной Marvel и выйдет на большие экраны после "Черной вдовы", "Вечных" и "Человека-паука". Сначала релиз был запланирован на февраль 2021, однако из-за пандемии коронавируса премьерные даты решили сместить. Фильм планируется выпустить 3 сентября.

Мастер кунг-фу Шан-Чи дебютировал в комиксах в 1973 году как способ Marvel использовать популярность истории боевых искусств среди американской аудитории. Стэн Ли пытался создать фильм про Шан-Чи с участием Брэндона Ли еще в 1980-х годах. В начале 2000-х годов, когда зарождались фильмы студии Marvel, Шан-Чи был среди хедлайнеров.

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