Марш Мендельсона стал всемирным хитом

25 января 1858 в Сент-Джемском дворце столицы Британской империи Лондоне

состоялась свадьба 16-летней английской принцессы Виктории Адельгейды и на 10 лет старше ее прусского короля Фридриха Вильгельма IV. Церемония сделала всемирным хитом "Свадебный марш" немецкого композитора Феликса Мендельсона. Королевские церемониймейстеры разработали красивый ритуал: невеста в белом платье с фатой под музыку вышла к алтарю.

Под руку ее вывел отец -- саксонский принц Альберт Саксен-Кобург-Готский. О браке монарших особ написали едва ли не все газеты мира. Мода на такой стиль свадебной церемонии быстро распространилась в Европе и в Северной Америке. Супруги Виктории и Фридриха Вильгельма прожили вместе 30 лет, имели восемь детей: поровну дочерей и сыновей. Среди будущих молодоженов Марш Мендельсона начал считаться счастливой музыкой начала новой семьи.

Автор: https://radiovera.ru/ Феликс Мендельсон и его жена Сесиль Жанрено прожили вместе 11 лет. Композитор умер в 38 лет. У пары было пятеро детей.

Сам композитор умер за 11 лет до свадьбы в Лондоне, то есть всемирной славы его марша.

Увертюру к шекспировской комедии "Сон в летнюю ночь" 17-летний Мендельсон написал 1826-го. Однако понадобился марш ему только через 15 лет. Когда король Пруссии Фридрих Вильгельм IV заказал Мендельсону дополнить свое произведение еще десятью частями, превратив в сюиту.

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Впервые прозвучала мелодия, известная как "Свадебный марш" Мендельсона 14 октября 1843 в Потсдамском дворце. Под эту музыку в спектакле поженились Осел и заколдованная королева Титания.

На настоящей свадьбе Марш Мендельсона впервые прозвучал в 1847 году в церкви Святого Питера английского города Тивертон. Женились местные мещане Дороти Карью и Том Дэниэл.

Немецкий композитор Рихард Вагнер называл "Свадебный марш" Мендельсона "сладеньким лязгом без всякой глубины". А вот классик немецкой литературы Иоганн Гете познакомившись с 12-летним Мендельсоном сказал: "Я получил от его игры на фортепиано больше удовольствия, нежели от целого оркестра". Орган, на котором композитор играл свой марш, сохранился. Этот инструмент находится в церкви Святой Анны лондонского района Тоттенхэм.