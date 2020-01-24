Марш Мендельсона стал всемирным хитом

 
Ексклюзивы
1/5
"Сожалеет о содеянном" - военный пытался застрелиться в "Десне"
"Сожалеет о содеянном" - военный пытался застрелиться в "Десне"
Просмотров: 900
Почему дело "черной бухгалтерии" развалилось
Почему дело "черной бухгалтерии" развалилось
Просмотров: 576
В Украине закодируют популярные телевизионные каналы: что следует знать
В Украине закодируют популярные телевизионные каналы: что следует знать
Просмотров: 2403
Сколько украинцев считают себя средним классом
Сколько украинцев считают себя средним классом
Просмотров: 3015
Без снега реки будут пересыхать - климатолог
Без снега реки будут пересыхать - климатолог
Просмотров: 5653
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
Просмотров: 1224
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Просмотров: 855
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Просмотров: 648
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Просмотров: 3924
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Просмотров: 963
Фото
Все фото
7
5
7
27
7
В Украине до сих пор верят в русалок: рассказ этнографа
В Украине до сих пор верят в русалок: рассказ этнографа
На сцене львовского театра российского президента обсуждали писатель и художник
На сцене львовского театра российского президента обсуждали писатель и художник
&quot;Это три года жизни команды&quot;: в прокат выходит фильм &quot;Преданная&quot;
"Это три года жизни команды": в прокат выходит фильм "Преданная"
Ангелы, трембитари и колядники: во Львове прошло &quot;Шествие звездарей&quot;
Ангелы, трембитари и колядники: во Львове прошло "Шествие звездарей"
Михайлину Коцюбинскую называли аферисткой и не дали выйти замуж
Михайлину Коцюбинскую называли аферисткой и не дали выйти замуж
Видео
Все видео
Покажут фильм об особых отношениях служанки и ее хозяйки
Покажут фильм об особых отношениях служанки и ее хозяйки
Вышел второй трейлер "Хищных птиц" с Марго Робби
Вышел второй трейлер "Хищных птиц" с Марго Робби
Сеть покоряет украинский версии песни из сериала "Ведьмак"
Сеть покоряет украинский версии песни из сериала "Ведьмак"
Куда пойти развеяться в январе
Куда пойти развеяться в январе
"Какая разніца, под чєм і с кєм" – Вакарчук ответил Зеленскому стихотворением
"Какая разніца, под чєм і с кєм" – Вакарчук ответил Зеленскому стихотворением
Интервью
1/5
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Просмотров: 1467
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 1818
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 3033
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2142
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2934
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
24 января 2020
1 Просмотров: 459
Символ віри
А чому б іноді щиросердо й не похвалитися? Особливо – якщо заслужено. От, наприклад, у мене є одна позитивна риса: я майже завжди намагаюся ...
суббота, 25 января 2020 15:50

Марш Мендельсона стал всемирным хитом

  Комментировать

25 января 1858 в Сент-Джемском дворце столицы Британской империи Лондоне

состоялась свадьба 16-летней английской принцессы Виктории Адельгейды и на 10 лет старше ее прусского короля Фридриха Вильгельма IV. Церемония сделала всемирным хитом "Свадебный марш" немецкого композитора Феликса Мендельсона. Королевские церемониймейстеры разработали красивый ритуал: невеста в белом платье с фатой под музыку вышла к алтарю.

Под руку ее вывел отец -- саксонский принц Альберт Саксен-Кобург-Готский. О браке монарших особ написали едва ли не все газеты мира. Мода на такой стиль свадебной церемонии быстро распространилась в Европе и в Северной Америке. Супруги Виктории и Фридриха Вильгельма прожили вместе 30 лет, имели восемь детей: поровну дочерей и сыновей. Среди будущих молодоженов Марш Мендельсона начал считаться счастливой музыкой начала новой семьи.

Автор: https://radiovera.ru/
  Феликс Мендельсон и его жена Сесиль Жанрено прожили вместе 11 лет. Композитор умер в 38 лет. У пары было пятеро детей.
Феликс Мендельсон и его жена Сесиль Жанрено прожили вместе 11 лет. Композитор умер в 38 лет. У пары было пятеро детей.

Сам композитор умер за 11 лет до свадьбы в Лондоне, то есть всемирной славы его марша.

Увертюру к шекспировской комедии "Сон в летнюю ночь" 17-летний Мендельсон написал 1826-го. Однако понадобился марш ему только через 15 лет. Когда король Пруссии Фридрих Вильгельм IV заказал Мендельсону дополнить свое произведение еще десятью частями, превратив в сюиту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Издали самый успешный роман в истории человечества

Впервые прозвучала мелодия, известная как "Свадебный марш" Мендельсона 14 октября 1843 в Потсдамском дворце. Под эту музыку в спектакле поженились Осел и заколдованная королева Титания.

На настоящей свадьбе Марш Мендельсона впервые прозвучал в 1847 году в церкви Святого Питера английского города Тивертон. Женились местные мещане Дороти Карью и Том Дэниэл.

Немецкий композитор Рихард Вагнер называл "Свадебный марш" Мендельсона "сладеньким лязгом без всякой глубины". А вот классик немецкой литературы Иоганн Гете познакомившись с 12-летним Мендельсоном сказал: "Я получил от его игры на фортепиано больше удовольствия, нежели от целого оркестра".

Орган, на котором композитор играл свой марш, сохранился. Этот инструмент находится в церкви Святой Анны лондонского района Тоттенхэм.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Марш Мендельсона стал всемирным хитом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
января

Марш Мендельсона стал всемирным хитом

Самое читаемое
Чешский фотограф Лукаш Дворак: тот, кто уважает красоту женщины
Чешский фотограф Лукаш Дворак: тот, кто уважает красоту женщины
30
 1 Просмотров: 50113
Самое красивое в мире обнаженное тело: модель представила платье Жана-Поля Готье
Самое красивое в мире обнаженное тело: модель представила платье Жана-Поля Готье
5
 Просмотров: 27316
Срезали кожу и выкололи глаз: жуткие подробности убийства подруг в Киеве
Срезали кожу и выкололи глаз: жуткие подробности убийства подруг в Киеве 5 Просмотров: 9450
&quot;Следователь прятал глаза&quot; - Порошенко в давке вышел с допроса
"Следователь прятал глаза" - Порошенко в давке вышел с допроса 1 Просмотров: 8370
Гибель Марины Поплавской: суд вынес приговор водителю автобуса
Гибель Марины Поплавской: суд вынес приговор водителю автобуса Просмотров: 8334
Культура
Скрипка в неожиданном дуэте с Христиной Соловий выпустили клип
Скрипка в неожиданном дуэте с Христиной Соловий выпустили клип Просмотров: 603
Украинская мода - это как купить кота и спрашивать, почему он не лает
Украинская мода - это как купить кота и спрашивать, почему он не лает
6
 Просмотров: 909
Netflix снимет мультфильм о "Ведьмаке"
Netflix снимет мультфильм о "Ведьмаке" Просмотров: 90
Назвали порядок выступлений участников нацотбора на Евровиденье-2020
Назвали порядок выступлений участников нацотбора на Евровиденье-2020 Просмотров: 288
Агента Смита не взяли сниматься в новой "Матрице"
Агента Смита не взяли сниматься в новой "Матрице" Просмотров: 279
Больше всего комментируют
5
Сепаратистка Штепа снова будет баллотироваться в мэры Славянска
5
Срезали кожу и выкололи глаз: жуткие подробности убийства подруг в Киеве
5
Эксперт объяснил, почему мир стал менее дружественным к Украине
4
Зеленский ответил, планирует ли он идти на второй срок
3
Для тех, кому нет разницы: россияне обстреляли Мариуполь
Голосов: 19
Голосование Кто должен получить "Оскар" за лучший фильм 2019 года?
  • Аутсайдеры
  • Ирландец
  • Ирландец
  • Джокер
  • Маленькие женщины
  • Брачная история
  • 1917
  • Однажды в Голливуде
  • Паразиты
  • Другой фильм
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua