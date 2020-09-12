Люди копают металл, чтобы выжить. Но они также мечтают - режиссер фильма "Херсонщина на вулкане"

Режиссеры Владислав Васильченко и Роман Бондарчук сняли документальную ленту "Херсонщина на вулкане" о жителях Берислава. Фильм показали на 49-м кинофестивале "Молодость" в Киеве. Фото: dzygamdb.com

Мы выполнили нашу задачу - увидели настоящую Херсонщину. И она не такая страшная, какой может казаться.

Об этом говорит сорежиссер документального фильма "Херсонщина на вулкане" Владислав Васильченко. Лента рассказывает о жителях города Берислав, которые стали прототипами эпизодических героев драмы "Вулкан" Романа Бондарчука.

Премьера картины состоялась под аркой Дружбы народов на 49-м Киевском международном кинофестивале "Молодость". Проходил в столице 22-30 августа.

"Запад Украины не знает, чем живет Восток, Север не думает о Юге, а правая рука не ведает, что творит левая. Но все объединены чувством жизни на вулкане, который пробудился. А также - любовью к родной земле. "Херсонщина на вулкане" - портрет нескольких жителей отдаленного региона страны. Они мечтают об утонувших сокровищах, поют в сельском хоре, борются с рейдерами и проектирует себе гроб - словом, живут себе нормальной украинской жизнью", - говорится в синопсисе.

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"Отправились в степи и думали, что исследуем и снимаем Херсонщину. А в какой-то момент почувствовали, что уже не первый день она сама исследует нас, - говорит Владислав Васильченко. - В Бериславе - абсолютно нормальная украинская действительность. Но почему-то все немного иначе. Возможно, благодаря какой-то магии истории. Будто при абсолютной типичности - полный слом и что-то неожиданное, но ты к этому привыкаешь и хочешь остаться. Мы настолько там растаяли, что показалось, будто никогда оттуда не уедем, как герой фильма "Вулкан" Лукас".

"Есть отдельные города и области со своими особенностями, диалектами, мифами, культурой. И их надо наносить на карту и показывать жителей в тот момент, в который они находятся сейчас. И говорить о том, что это Херсонщина. Да, сейчас люди здесь, чтобы выжить, копают металл. Но они также мечтают. Это душевные люди. И мне кажется, что это повод нам говорить между собой и искать ответы на сложные вопросы", - говорит режиссер "Вулкана" и сорежиссер "Херсонщины на вулкане" Роман Бондарчук.

Съемки проходили в 2018 году в Бериславе Херсонской области.

"В Бериславе есть много людей, которые в одиночку могли бы вынести на своих плечах фильмы о самих себе. Поэтому наблюдать за их привычками и монологами крайне интересно, - пишет для интернет-издания Moviegram кинокритик Юрий Самусенко. - Город играет по сравнению с ними меньшую роль, но каждый говорит о нем с разной интонацией. Кому-то Берислав кажется ямой упущенных возможностей, кто-то находит в нем наследство поколений. Эта мозаика составляет целостное впечатление живого города, который всегда был на обочине трассы в Херсон. И лента Васильченко и Бондарчука - это та обочина, на которой хочется остаться как можно дольше".