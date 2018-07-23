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понедельник, 23 июля 2018 14:33

Любимая Меркьюри и концерт в 1,5 млрд людей: показали трейлер фильма о группе Queen

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Любимая Меркьюри и концерт в 1,5 млрд людей: показали трейлер фильма о группе Queen
Появился последний трейлер биографического фильма о группе Queen Фото: Podrobnosti

В сети появился последний трейлер биографического фильма о группе Queen "Богемская рапсодия" режиссера Брайана Сингера.

Американо-британский фильм покажет ранние годы существования Queen. Фреди Меркьюри не был первым фронтменом группы. Он присоединился к группе после того, как басист Тим ​​Стафелл ушел в 1970 году. Через год группа Smile изменил свое имя на Queen по требованию Меркьюри.

Британский актер Бен Харди играет роль барабанщика Тейлора и появляется в трейлере вместе с американским актером Джозефом Маццелло, который изображает басиста Дикона. Фредди Меркьюри играют два актера. Образ молодого музыканта воплотил Адам Рауф, а Фредди во взрослом возрасте - Рами Малек.

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В фильме выступлению на стадионе Уэмбли отводится центральная роль. Концерт транслировался на аудиторию в 1,5 млрд людей и помог собрать деньги для тех, кто страдал от голода в Эфиопии. На нем выступили известные группы мира. Критики назвали этот концерт одним из величайших за всю историю.

Режиссер показывает отношения Фредди с его девушкой Мэри Остин. Меркьюри назвал ее "любовью моей жизни". Пара оставалась друзьями, когда в Фредди Меркьюри были гомосексуальные отношения. Мэри Остин упомянута и в завещании музыканта.

Музыкант умер в 1991 году в возрасте 45 лет, незадолго до появления новых методов борьбы с ВИЧ и СПИДом.

В мировой прокат лента выйдет 2 ноября 2018-го года.

Специалисты по акустике из Австрии, Чехии и Швеции выяснили, в чем именно заключается уникальность голоса Фредди Меркьюри.

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