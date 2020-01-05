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воскресенье, 05 января 2020 12:25

Лучшие актеры, песни, жанры: в США будут вручать кинопремию "Золотой глобус"

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Лучшие актеры, песни, жанры: в США будут вручать кинопремию &quot;Золотой глобус&quot;
В Голливудской ассоциации иностранной прессы уже объявили победителей двух специальных наград церемонии. Фото: lifeimg.pravda.com

В США сегодня вручат награды премии "Золотой глобус" за заслуги в области кинематографа и телевидения за прошлый год.

Церемонию будет транслировать в прямом эфире канал NBC, пишет "Обозреватель".

Ее ведущим в пятый раз выступит британский комик Рики Джервэйс. А также: Анна де Армас, Пирс Броснан, Робби, Харви Кейтель, Тим Аллен, Тиффани Хеддиш, Уилл Феррелл, Шарлиз Терон, Гленн Клоуз, Тед Дэнсон, Кейт Маккиннон. Кроме того, Рами Малек, Керри Вашингтон, Скарлетт Йоханссон, Крис Эванс, Дэниэл Крейг, Эми Полер, Энсела Элгорт, Октавия Спенсер, Сальма Хайек, Ник Джонас, Дакота Фэннинг, Антонио Бандерас и Лорен Грэм.

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В Голливудской ассоциации иностранной прессы уже объявили победителей двух специальных наград церемонии. Трехкратная номинантка на "Золотой Глобус" Эллен ДеДженерес получит премию Кэрол Бернетт за выдающийся вклад в телевидение. Также восьмикратный обладатель "Золотого Глобуса" и 15-кратный номинант на премию Том Хэнкс станет обладателем престижной награды Сесиля Блаунт Демиля в 2020 году.

Лучший фильм - драма

"Ирландец"

"Брачная история"

"1917"

"Джокер"

"Маленькие женщины"

Лучший фильм - комедия или мюзикл

Меня зовут Долемайт "

"Кролик Джоджо"

"Достать ножи"

"Однажды в Голливуде"

"Рокетмен"

Лучшая режиссура

Пон Чжун Хо - "Паразиты"

Сэм Мендес - "1917"

Тодд Филлипс - "Джокер"

Мартин Скорсезе - "Ирландец"

Квентин Тарантино - "Однажды в Голливуде"

Лучший сценарий

Ноа Баумбах ( "Брачная история")

Пон Джун Хо и Хан Джи Вон ( "Паразиты")

Энтони Маккартен ( "Два Папы")

Квентин Тарантино ( "Однажды в Голливуде")

Стивен Заиллян ( "Ирландец")

Лучшая мужская роль - драма

Кристиан Бейл ( "Ford против Ferrari")

Антонио Бандерас ( "Боль и слава")

Адам Драйвер ( "Брачная история")

Хоакин Феникс ( "Джокер")

Джонатан Прайс ( "Два Папы")

Лучшая женская роль - драма

Синтия Ериво ( "Гарриет")

Скарлетт Йоханссон ( "Брачная история")

Сирша Ронан ( "Маленькие женщины")

Шарлиз Терон ( "Секс-бомба")

Рене Зеллвегер ( "Джуди")

Лучшая мужская роль второго плана

Том Хэнкс ( "Прекрасный день по соседству")

Энтони Хопкинс ( "Два Папы")

Аль Пачино ( "Ирландец")

Джо Пеши ( "Ирландец")

Брэд Питт ( "Однажды в Голливуде")

Лучшая женская роль второго плана

Кэти Бейтс ( "Ричард Джуэлл")

Аннетт Бенинг (The Report)

Лора Дерн ( "Брачная история")

Деннифер Лопес ( "Стриптизерши")

Робби ( "Секс-бомба")

Лучшая мужская роль - комедия или мюзикл

Дэниел Крейг ( "Достать ножи")

Роман Гриффин Дэвис ( "Кролик Джоджо")

Леонардо Ди Каприо ( "Однажды в Голливуде")

Терон Эгертон ( "Рокетмен")

Эдди Мерфи ( "Меня зовут Долеймайт")

Лучшая женская роль - комедия или мюзикл

Аквафин ( "Прощание")

Ана де Армас ( "Достать ножи")

Кейт Бланшетт ( "Куда ты пропала, Бернадетт?")

Биан Фельдштейн ( "Образование")

Эмма Томпсон ( "Поздняя ночь")

Лучший сериал - комедия или мюзикл

"Барри"

"Флибег"

"Метод Комински"

"Удивительная миссис Мейзел"

"Политик"

Лучший телевизионный сериал - драма

"Большая маленькая ложь"

"Корона"

"Убивая Еву"

"Утреннее шоу"

"Наследники"

Лучшая песня

Beautiful Ghosts ( "Кошки")

(I'M Gonna) Love Me Again ( "Рокетмен")

Into the Unknown ( "Холодное сердце 2")

Spirit ( "Король Лев")

Stand Up ( "Гарриет")

Номинантов на американскую кинопремию "Золотой глобус" объявили в Лос-Анджелесе. Награду ежегодно присуждает Голливудская ассоциация иностранной прессы за достижения в области кинематографа и телевидения. В этом году лидером по числу номинаций стала драма о разводе "Брачная история" режиссера Ноя Баумбаха, представленная в шести категориях. По пять номинаций - у биографической криминальной драмы "Ирландец" Мартина Скорсезе и "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино.

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Дата
05
января

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