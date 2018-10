Лучше бы Позняки отремонтировали - на станции метро Осокорки рисуют мурал

Фото: facebook.com

На столичной станции метро Осокорки появится мурал под названием More than Us. Сейчас стены и потолок подземки расписывают 2 мировых художников. Аполо Торрез, 32 года, из Бразилии и Мэтью Дон, 29 лет, из Бельгии работают ночью, чтобы не мешать пассажирам.

"Речь идет о создании монументального настенного рисунка на станции. Концепция мурала состоит из объединения 8 взглядов художников мирового уровня, их креативного видения и мнений на актуальные темы, касающихся непосредственно украинского народа", – написала на своей странице в Facebook Наталья Макогон, советник начальника КП "Киевский метрополитен".

Цель проекта - объединение народа, поднятие национального духа и патриотизма через призму художественной визуализации прочности Украины.

Закончить работу над проектом художники планируют до 25 ноября. Сейчас на стенах станции есть лишь эскизы будущего мурала. Дома, музыканты, играющие на флейте, контрабасе, барабанах и пианино. Часть потолка раскрасили в голубой цвет.

"Интересно наблюдать, как каждое утро появляется новая часть рисунка... интересно, что получится в итоге", - поделилась впечатлениями киевлянка Светлана.

"Мне пока не нравится этот рисунок, какой-то он очень детский. Например, лохматый музыкант со свирелью... Моя дочь тоже такое рисует. Лучше бы сделали ремонт на станции Позняки, где течет потолок. И привели бы в порядок станцию Славутич, а то ее вход больше похож на крематорий – серый и ужасный", – считает Виктор, пассажир метрополитена.

В Киеве недавно появились еще 2 новых мурала. На стене 9-этажного жилого дома №9 по ул. Озерной в Соломенском районе нарисовали гигантские боксерские перчатки. Рисунок создал художник Андрей Пальваль возле нового спортивного зала для детей. В центре города, на улице Михайловской, 7, разрисовала стену здания литовская художница Эгле Звирблите. Кот в одежде с логотипом Бэтмена, собака в майке с надписью Rambo, розовый заяц в 3D-очках - часть персонажей нового настенного рисунка.