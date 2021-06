"Локи", как кошачья мята для фанатов Marvel - реакция соцсетей на премьеру сериала

На платформе Disney+ презентовали американский мини-сериал "Локи". Сегодня вышли два эпизода сериала, основанного на одноименном персонаже с Marvel Comics.

Профессиональные критики и культурные обозреватели поделились впечатлениями от просмотра в сети. Большинство из них - положительные, пишет Obozrevatel.

Критики отмечают, что киновселенная Marvel выходит на качественно новый уровень благодаря этой ленте.

"Первые два эпизода "Локи" просто фантастические. Очевидно, что Том Хиддлстон (актер, сыгравший главного персонажа. - Gazeta.ua), по-прежнему идеален в этой роли, но мне нравится, как сериал расширяет киновселенную в новом направлении", - поделился в Twitter шеф-редактор издания Collider Стивен Вайнтрауб.

Также похвалили актерское мастерство Хиддлстона. Рецензенты отметили, что актер "идеально подошел для роли бога шалостей".

Мини-сериал критики называют смешным, немного странным и захватывающим. Но, по их словам, первая серия "плохо написана и плохо представлена".

"Вторая серия - заметный шаг вперед. Все готово, чтобы как следует зажечь в сезоне", - отметил редактор Discussing Film.

#Loki gets off to a rough start with ep. 1, which is poorly paced and written but necessary to introduce the world of the TVA. Ep. 2 is a step up from that, the plot is introduced and the stage is set for a hard-hitting rest of the season.



