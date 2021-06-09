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среда, 09 июня 2021 18:10

"Локи", как кошачья мята для фанатов Marvel - реакция соцсетей на премьеру сериала

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&quot;Локи&quot;, как кошачья мята для фанатов Marvel - реакция соцсетей на премьеру сериала
Профессиональные критики и культурные обозреватели поделились впечатлениями от просмотра в сети. Фото: twitter.com/LokiOfficial

На платформе Disney+ презентовали американский мини-сериал "Локи". Сегодня вышли два эпизода сериала, основанного на одноименном персонаже с Marvel Comics.

Профессиональные критики и культурные обозреватели поделились впечатлениями от просмотра в сети. Большинство из них - положительные, пишет Obozrevatel.

Критики отмечают, что киновселенная Marvel выходит на качественно новый уровень благодаря этой ленте.

"Первые два эпизода "Локи" просто фантастические. Очевидно, что Том Хиддлстон (актер, сыгравший главного персонажа. - Gazeta.ua), по-прежнему идеален в этой роли, но мне нравится, как сериал расширяет киновселенную в новом направлении", - поделился в Twitter шеф-редактор издания Collider Стивен Вайнтрауб.

Также похвалили актерское мастерство Хиддлстона. Рецензенты отметили, что актер "идеально подошел для роли бога шалостей".

Мини-сериал критики называют смешным, немного странным и захватывающим. Но, по их словам, первая серия "плохо написана и плохо представлена".

"Вторая серия - заметный шаг вперед. Все готово, чтобы как следует зажечь в сезоне", - отметил редактор Discussing Film.

Журналист Жермен Люсье сравнил сериал "Локи" с кошачьей мятой, предназначенной для поклонников Marvel. Его порадовали сюжетные ходы и новые герои.

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"Первые два эпизода сериала очеловечивают одного из самых безжалостных и наиболее кровожадных нарциссов в фильмах Marvel", - прокомментировал Эрик Дегганс в материале для издания NPR.

По сюжету мини-сериала "Локи", сводный брат Тора и бог хитрости Локи, убитый Таносом в фильме "Мстители: Война бесконечности", получает возможность вернуться к жизни после того, как в "Мстители: Завершение" ему удается бежать из Тессеракта во время вояжа Мстителей в прошлое. После побега Локи попадает в таинственную организацию "Управление временными изменениями", где его заставляют путешествовать во времени, исправляя ход истории.

Режиссер - Кейт Геррон, которая работала над "Половым воспитанием" на Netflix.

Главную роль исполнит Том Хиддлстон. Также к нему присоединился Оуэн Уилсон. Это его дебют в киновселенной Marvel. В "Локи" он сыграет Мобиуса - члена полицейской организации "Управление временными изменениями", которая следит за временной линией.

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