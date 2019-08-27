Летний лагерь и психушка: вышел трейлер нового сезона "Американской истории ужасов"

Действия нового сезона разворачиваются в 1984 году. Фото: Instagram

Канал FX выпустил трейлер к девятому сезону сериала "Американская история ужасов". Его события происходят в 1984 году.

Девятая часть сериала следует классическим фильмам ужасов 1980-х вроде "Пятница тринадцатое" и "Хэллоуин". Главные герои приезжают в летний лагерь, где их начинает преследовать пациент, сбежавший из психиатрической больницы неподалеку.

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Это будет не последний сезон, ведь уже известно, что проект продлен. Юбилейные эпизоды выйдут в 2020 году.

В девятом сезоне играют - Эмма Робертс, Коди Ферн, Билли Лурд, Мэттью Моррисон, Анджела Бассетт, Анжелика Росс и другие. Премьера запланирована на 18 сентября.

"Американская история ужасов" - американский телесериал в жанре ужасов, созданный Райаном Мерфи и Брэдом Фолчеком. В нем каждый сезон имеет разный сюжет, место и персонажей, а также свои "начало, середину и конец". Некоторые идеи для сценария были взяты из реальных событий.