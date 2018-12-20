Легендарный голливудский фильм превратили в рождественское кино

Новый трейлер выполнен в стиле комедии "Один дома"

Голливудская кинокомпания 20th Century Fox представила новый "рождественский" трейлер боевика "Крепкий орешек". Он вышел еще 1988-го и недавно был признан национальным достоянием США, с Брюсом Уиллисом в главной роли.

Ролик выполнен в стиле комедии "Один дома". Таким образом создатели решили напомнить, что действие картины разворачивается именно на Рождество.

Трейлер появился 19 декабря на официальном YouTube-канале кинокомпании и вскоре собрал более 200 тыс. просмотров.

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В ролике "Крепкий орешек" представляют как "величайшую рождественскую историю из когда-либо рассказанных".

Также напоминают сюжет фильма: полицейский Джон Маклейн, которого блестяще исполнил Брюс Уиллис, собирался провести Рождество с семьей, однако все обернулось не так, как он ожидал.

Трейлер был выпущен в рамках продвижения по поводу выхода фильма в Blu-ray-формате. Его, в свою очередь, приурочили к 30-летию со дня выхода картины.

Кинокомпания Focus показала первый тизер полнометражного фильма "Аббатство Даунтон", который станет продолжением одноименного британского сериала.