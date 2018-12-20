Легендарный голливудский фильм превратили в рождественское кино

 
Ексклюзивы
1/5
Кремль готовит наступление - эксперт
Кремль готовит наступление - эксперт
Просмотров: 3042
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
Просмотров: 3033
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
Просмотров: 1566
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
1 Просмотров: 2034
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
10 Просмотров: 1116
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Просмотров: 2664
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
1 Просмотров: 162
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
Просмотров: 1503
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
1 Просмотров: 477
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Просмотров: 855
Фото
Все фото
8
9
9
17
9
Актер &quot;Дизель шоу&quot; впервые вышел на сцену после ДТП
Актер "Дизель шоу" впервые вышел на сцену после ДТП
Робинзон Крузо покинул необитаемый тропический остров, на котором провел 28 лет, 2 месяца и 19 дней
Робинзон Крузо покинул необитаемый тропический остров, на котором провел 28 лет, 2 месяца и 19 дней
Юрий Никулин: &quot;Даже после небольшой улыбки в организме обязательно дохнет один маленький микроб&quot;
Юрий Никулин: "Даже после небольшой улыбки в организме обязательно дохнет один маленький микроб"
Мастер маскировки: художница невероятно перевоплотила свое тело
Мастер маскировки: художница невероятно перевоплотила свое тело
Художница посвятила скульптуру зависимости от смартфонов
Художница посвятила скульптуру зависимости от смартфонов
Видео
Все видео
Легендарный голливудский фильм превратили в рождественское кино
Легендарный голливудский фильм превратили в рождественское кино
Фильм о мальчике из Донбасса вошел в шорт-лист на "Оскар"
Фильм о мальчике из Донбасса вошел в шорт-лист на "Оскар"
Католическое Рождество встретят колядой
Католическое Рождество встретят колядой
Олег Винник рассказал, кто ходит на его концерты
Олег Винник рассказал, кто ходит на его концерты
Продолжение "Настоящего детектива": показали трейлер нового сезона
Продолжение "Настоящего детектива": показали трейлер нового сезона
Интервью
1/5
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
2 Просмотров: 1359
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2358
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1512
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Просмотров: 3087
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
Просмотров: 1116
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
17 декабря 2018
1 Просмотров: 1269
Своє село
Автобус кружляє полями Фландрії. Їдемо із Бельгії в Голландію. Акуратні поля з рівчаками для відводу води, вітряки, гладесенькі дороги й острівці ...
четверг, 20 декабря 2018 09:44

Легендарный голливудский фильм превратили в рождественское кино

  Комментировать
Легендарный голливудский фильм превратили в рождественское кино
Новый трейлер выполнен в стиле комедии "Один дома"

Голливудская кинокомпания 20th Century Fox представила новый "рождественский" трейлер боевика "Крепкий орешек". Он вышел еще 1988-го и недавно был признан национальным достоянием США, с Брюсом Уиллисом в главной роли.

Ролик выполнен в стиле комедии "Один дома". Таким образом создатели решили напомнить, что действие картины разворачивается именно на Рождество.

Трейлер появился 19 декабря на официальном YouTube-канале кинокомпании и вскоре собрал более 200 тыс. просмотров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фильм о мальчике из Донбасса вошел в шорт-лист на "Оскар"

В ролике "Крепкий орешек" представляют как "величайшую рождественскую историю из когда-либо рассказанных".

Также напоминают сюжет фильма: полицейский Джон Маклейн, которого блестяще исполнил Брюс Уиллис, собирался провести Рождество с семьей, однако все обернулось не так, как он ожидал.

Трейлер был выпущен в рамках продвижения по поводу выхода фильма в Blu-ray-формате. Его, в свою очередь, приурочили к 30-летию со дня выхода картины.

Кинокомпания Focus показала первый тизер полнометражного фильма "Аббатство Даунтон", который станет продолжением одноименного британского сериала.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Легендарный голливудский фильм превратили в рождественское кино». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
декабря

Ученые создали общество для популяризации народного языка

Самое читаемое
Кандидат без трусов и самая тяжелая модель &quot;ню&quot;: звезды, которые делали бесстыдные сэлфи в течении года
Кандидат без трусов и самая тяжелая модель "ню": звезды, которые делали бесстыдные сэлфи в течении года
30
 Просмотров: 117730
Жених без трусов и дикие танцы: показали лучшие свадебные фото
Жених без трусов и дикие танцы: показали лучшие свадебные фото
26
 Просмотров: 79306
Самая сексуальная женщина обнажилась на частном острове
Самая сексуальная женщина обнажилась на частном острове
24
 1 Просмотров: 29889
Звезда &quot;Танцев со звездами&quot; оконфузилась на сцене
Звезда "Танцев со звездами" оконфузилась на сцене
5
 Просмотров: 19728
Жуткая ДТП с погибшими на трассе: показали фото
Жуткая ДТП с погибшими на трассе: показали фото
3
 Просмотров: 13301
Культура
Актер "Дизель шоу" впервые вышел на сцену после ДТП
Актер "Дизель шоу" впервые вышел на сцену после ДТП
8
 Просмотров: 2313
Самый старый словарь назвал слово 2018 года
Самый старый словарь назвал слово 2018 года Просмотров: 252
Назвали самый популярный музей в 2018 году
Назвали самый популярный музей в 2018 году Просмотров: 45
В Украине впервые выступят Interpol
В Украине впервые выступят Interpol Просмотров: 315
Главную улицу столицы хотят внести в список ЮНЕСКО
Главную улицу столицы хотят внести в список ЮНЕСКО Просмотров: 342
Больше всего комментируют
27
Можем и уничтожить тот разрекламированный мост - Турчинов о создании базы ВМС
12
Подервянский сказал, что думает о кацапах
12
Украинские военные корабли вновь пойдут в Керченский залив
9
Россия с Китаем экспериментируют с изменением атмосферы Земли
9
Несчастный случай: назвали причину смерти боевика в исправительной колонии
Голосов: 924
Голосование Историю жизни кого из украинских музыкантов вы бы хотели увидеть в художественном фильме?
  • Владимир Ивасюк
  • Игорь Билозир
  • Андрей Кузьменко, "Скрябін"
  • Гайтана
  • Руслана
  • Оксана Хожай
  • Владимир Бебешко
  • Вика Врадий
  • Сергей Кузьминский, "Брати Гадюкіни"
  • Василий Гонтарский, Вася Club
  • ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua