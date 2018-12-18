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вторник, 18 декабря 2018 21:45

Показали первые кадры фильма "Аббатство Даунтон"

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Показали первые кадры фильма &quot;Аббатство Даунтон&quot;
По сериалу "Аббатство Даунтон" снимают сериал. Фото: zn.ua

Кинокомпания Focus показала первый тизер полнометражного фильма "Аббатство Даунтон", который станет продолжением одноименного британского сериала.

Лента продолжит историю о жизни аристократической семьи Кроули и их слуг в начале ХХ века. Проживающих в имении Даунтон в английском графстве Йоркшир.

Сериал "Аббатство Даунтон" вошел в Книгу рекордов Гиннеса как телевизионное шоу, которое больше всего обсуждали кинокритики. Его называют одним из лучших драматических сериалов 2010-х. Имеет три премии "Золотой глобус".

Главные роли в фильме сыграет ведущий состав сериала Мишель Докери, Мэгги Смит и Хью Бонневилль.

Сценарий полнометражного фильма написал автор "Аббатства Даунтон" Джулиан Феллоуз. Брайан Персивал, который поставил пилотный эпизод сериала, занимает режиссерское кресло проекта.

Ключевые сцены снимают в Гемпшире, в замке Гайклери - родовом имении графов Карнарвон, в котором также снимали и сериал.

Фильм "Аббатство Даунтон" выйдет в прокат 20 сентября 2019 года.

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Премьера "Аббатства Даунтон" состоялась 26 сентября 2010-го на канале ITV. Создатели сериала тщательно воссоздали атмосферу Англии начала XX в. благодаря колоритным персонажам, антуражу в кадре и важным темам. Проект быстро стал популярным, неоднократно становился лауреатом телевизионных премий. В целом "Аббатство Даунтон" номинировалась на "Эмми" 69 раз, что является рекордом для проекта, произведенного за пределами США.

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