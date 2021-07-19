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вторник, 20 июля 2021 00:45

Легендарные рокеры выпустили новую песню после лет тишины

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Легендарные рокеры выпустили новую песню после лет тишины
Британская хэви-метал группа Iron Maiden впервые за 6 лет выпустила новый трек и клип The Writing On The Wall. В ролике можем увидеть Четырех Всадников Апокалипсиса. Фото: Facebook

Британская хэви-метал группа Iron Maiden выпустила новый трек и клип The Writing On The Wall. Для музыкантов это первая за 6 лет песня. Их предыдущий альбом The Book of Souls вышел в 2015-м.

Для разработки анимационного клипа вокалист группы Брюс Дикинсон обратился к Марку Эндрюсу и Эндрю Гордону. Они работали над мультфильмом "Храбрая сердцем", получившем премию Оскар 2013 года.

В начале видео видим поклонника группы в остатках футболки Iron Maiden. Держит афишу с надписью "Пир Валтасара". По слухам, так может называться следующий альбом рокеров. Пир Валтасара - библейская история о вавилонском царе, который накануне захвата персами своего города устроил празднование в храме и опорочил ритуальную посуду. Город захватили, а его властителя нашли мертвым. Перед этим на стене храма появилась загадочная надпись, которую трактовали как предупреждение о катастрофе. Название песни переводится как "Надпись на стене" и отсылает к этому сюжету.

По постапокалиптическому миру ездят Четверо всадников на мотоциклах. Пустыней идет колонна, которую возглавляет автомобиль с оборванными американскими флажками. Машину тянет лошадь, внутри сидит человек, похожий на экс-президента США Дональда Трампа.

"Вы этого не ожидаете: такое звонкое вступление в стиле американского фолк-рока или главный драматический рифф", - пишет британский рок-журнал Kerrang!. - И уж наверняка вы не ожидали такого насыщенного видео. Вы видели там отсылки? Нет, не все. Вернитесь и поищите еще. Повторите несколько раз. И все равно не найдете все. Это гениальный способ увеличить количество просмотров на YouTube, заставляя многократно пересматривать ролик чтобы увидеть то, что сначала пропустили. Это просто: нужно создать умное и стоящее видео, которое способно вдохновлять".

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В 2000-м Iron Maiden должны были выступить в столице Украины на НСК "Олимпийський". Были запланированы, как хедлайнеры фестиваля "Рок Киев" вместе с лондонцами Pet Shop Boys. Мероприятие не состоялось. Эстонская компания, которая организовывала фестиваль, отказалась от его проведения из-за слабой заинтересованности украинской публики.

В 1999-м привозили на "Рок Киев" американцев Меtallica. Пустые трибуны стадиона во время выступления возмутили легенд металла.

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