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понедельник, 04 ноября 2019 21:45

Леди Гага сыграет главную роль в фильме о династии Гуччи

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Певица и актриса Леди Гага сыграет в фильме про внука основателя модного бренда Gucci Маурицио. В основе сценария — книга американской журналистки Сары Эй Форден "Дом Гуччи: сенсационная история убийства, безумие, гламура и жадности".

Автор: Shutterstock
  Певица Леди Гага сыграет убийцу Маурицио Гуччи в фильме Ридли Скотта
Певица Леди Гага сыграет убийцу Маурицио Гуччи в фильме Ридли Скотта

Дом моды Gucci основал итальянский бизнесмен и дизайнер Гуччо Гуччи 1921 года во Флоренции. 1983-го президентом компании стал его внук Маурицио. Вместе с женой Патрицией воспитывал двух дочерей. После 12 лет брака ушел от неё к молодой любовнице. 1991 года пара подала на развод.

Патриция не простила измену и заказала убийство бывшего мужа. Киллер расстрелял Маурицио на ступеньках его офиса 1995-го. Суд назначил леди Гуччи 26 лет заключения. 2016-го ее досрочно освободили.

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Роль Патриции получила Леди Гага, сообщает американское издание Deadline. Актерский дебют певицы состоялся в фильме "Звезда родилась" 2018-го. Получила премию "Оскар" за саундтрек "Shallow".

Режиссер — англичанин Ридли Скотт. Снял исторические и фантастические фильмы "Чужой", "Бегущий по лезвию", "Гладиатор", "Царство небесное" и "Марсианин".

В марте 2018-го Леди Гага сказала, что начала работать над шестой пластинкой. "Ходят слухи, что я беременна? Да, я беременна — шестым альбомом", — написала она в twitter.

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