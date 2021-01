Led Zeppelin выпустили дебютный альбом

Для обложки дебютного альбома Led Zeppelin взяли фото катастрофы дирижабля "Гинденбург" 6 мая 1937 года в Нью-Джерси. Сгорел за 34 секунды. Погибли 36 американцев. Фото: Вікіпедія

12 января 1969 года в США компания Atlantic Records выпустила дебютный альбом британской группы Led Zeppelin под одноименным названием. Имел плохие отзывы критиков. Но сегодня появление Led Zeppelin принято считать поворотным моментом в развитии хард-рока и тяжелого металла.

В США альбом занял 10-е место в чарте Billboard. Потом вышел в Великобритании, там занял 6-е. По словам главного редактора AllMusic Стивена Ерлевина, дебютный альбом Led Zeppelin стал "поворотным моментом в истории хард-рока и хэви-металла" из-за намеков на английский фолк и свинг.

В альбом вошли несколько песен группы The Yardbirds, где раньше играл основатель и гитарист Led Zeppelin Джимми Пейдж. Это песни Dazed and Confused, How Many More Times, Babe, I'm Gonna Leave You. Также в пластинку включили некоторые студийные импровизации и материал, обыгран во время скандинавских гастролей.

В отличие от The Beatles или The Rolling Stones, Led Zeppelin не имели студийного ментора. Музыкальным мозгом группы стал Джимми Пейдж.

Самая известная песня Led Zeppelin - Stairway to Heaven. Авторами песни являются гитарист группы Джимми Пейдж и вокалист Роберт Плант. Композиция вошла в 4-й альбом группы. Ее признали одной из лучших в истории музыки. Недавно Led Zeppelin выиграли суд за авторство песни.