ЛакіБукс представляет украинским детям книгу про математика-муравья - Рустам Гильфанов

Благотворительный издательский проект ЛакіБукс готовится к презентации и распространению по библиотеками Украины двух новых научно-популярных книг. Одну из них написал японский писатель Масао Морита и она впервые переводится на украинский язык. Об этом рассказал инициатор проекта, соучредитель IT-компании Lucky Labs Рустам Гильфанов.

"История этой книги в проекте ЛакіБукс начинается на одной из крупнейших книжных выставок мира в Болонье. Там мы увидели "Как математик превратился в муравья" Масао Морита. Издание получило очень лестные отзывы во время выставки и впечатлило представителей нашего проекта. Вскоре было принято решение перевести книгу и представить украинскому читателю ", – рассказывает Гильфанов.

Масао Морита молодой японский писатель. Ему 34 года, и это его первая детская книга. Масао с детства увлекался математикой. Он болеет за популяризацию науки, поэтому проводит "Математические концерты" по всей Японии. Его предыдущая книга "Математика тела" получила награду на конкурсе имени Хидео Кобаяси. Иллюстратором книги стал Кацудзо Вакисака известный японский детский иллюстратор и дизайнер тканей.

"Одним из самых сложных шагов при адаптации книги для украинского читателя стал перевод. Японский язык достаточно сложный и одно предложение может иметь много смыслов. За кропотливую работу над переводом с японского на украинский мы благодарны Ольге Боднарчук", – говорит Рустам Гильфанов.

По сюжету главный персонаж книги, ученый-математик, удивительным образом превращается в муравья. Теперь его интересует, как муравьи воспринимают числа. Изменение окружения и обстоятельств только способствуют новым вопросом, но настойчивость и любознательность берет свое, и, в конце концов, его представление о числах неожиданно расширяется и усложняется.

"Эта книга будет наиболее интересной маленьким читателям, которые только начинают свой путь к познанию мира и математики", - считает инициатор проекта ЛакіБукс.

Рустам Гильфнаов рассказал, что книга о математике-муравье будет не единственной новинкой ЛакіБукс этой весной. На Книжном Арсенале 2019 будет представлена книга украинской писательницы Галины Ткачук, написанная в соавторстве с киевскими школьниками.

"Книга о мусоре – результат нашего экспериментального экологического книжного воркшопа для подростков. Они самостоятельно выбрали проблему, которая требует скорейшего решения. Этой проблемой оказался мусор. Ребята определили первоочередные вопросы и попытались найти на них ответы. Галина Ткачук структурировала наработки и вместе с иллюстратором Антоном Селлешием превратила мысли школьников в увлекательную историю", – рассказывает Рустам Гильфанов.

Обе книги, как и все предыдущие издания ЛакіБукс, в ближайшее время будут бесплатно распространены по детским библиотекам Украины.