Квентин Тарантино поделился списком любимых песен

Американский режиссер Квентин Тарантино составил список любимых песен, которые звучали в его фильмах. В плейлист вошло 70 композиций. Его создали на стриминговой платформе Spotify. Для прослушивания понадобится 3 ч. Ознакомиться можно здесь.

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Американский режиссер Квентин Тарантино рассказал, что размышляет над продолжением фильмов серии "Убить Билла", которые вышли в 2003-2004-х.

"Мы говорили об этом недавно с Умой Турман, исполнительницей главной роли. Буквально на прошлой неделе. Я продумал эту идею немного дальше. Если какому-то из моих фильмов и суждено родиться из моих предыдущих работ, так это "Убить Билла 3", - говорит Тарантино.