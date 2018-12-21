Культовый сериал "Беверли-Хиллз" появится на экранах

Звезды культового сериала "Беверли-Хиллз" снимутся в его перезапуска Фото:tchkcdn.com

Звезды популярного сериала 1990-х "Беверли-Хиллз, 90210" снимутся в его одноименном перезапуска.

В "римейке" снимутся такие звезды как Ян Зиринг (Стив), Дженни Гарт (Келли),Тори Спеллинг (Донна), Джейсон Пристли (Брендон), Брайан Остин Грин (Дэвид) и Габриэль Картеріс (Андреа), сообщает издание Deadline.

Сейчас уже прошли первые встречи актеров и сценаристов проекта.

Стоит отметить, что о вероятном возвращении в "Беверли-Хиллз, 90210" актриса Тори Спеллін впервые рассказала в марте 2018-го.

Будет ли участвовать в съемках Шеннен Доэрти(Бренда), которая поборола рак, еще неизвестно.

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