Кто получил "Оскар": полный список победителей

В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения премии Американской киноакадемии "Оскар".

Победители:

Лучший фильм – "Земля кочевников"

Лучший режиссер – Хлоя Чжао, "Земля кочевников"

Лучший актер – Энтони Хопкинс, "Отец"

Лучший актер второго плана – Дэниел Калуя, "Иуда и Черный мессия"

Лучшая актриса – Френсис Макдорманд, "Земля кочевников"

Лучшая актриса второго плана – Юн Ёджон, "Минари"

Лучший полнометражный мультфильм – "Душа"

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Лучший короткометражный мультфильм – "Если что-то случится, я люблю вас"

Лучшая операторская работа – Эрик Мессершмидт, "Манк"

Лучший адаптированный сценарий – Кристофер Хэмптон и Флориан Зеллер, "Отец"

Лучший оригинальный сценарий – Эмеральд Феннел, "Перспективная девушка"

Лучший дизайн костюмов –"Ма Рейни: Мать блюза"

Лучший полнометражный документальный фильм – "Мой учитель осьминог"

Лучший короткометражный документальный фильм – "Колетт"

Лучший монтаж – "Звук металла"

Лучший иностранный фильм – "Еще по одной"

Лучшие грим и прически – "Ма Рейни: Мать блюза"

Лучшая музыка – "Душа"

Лучшая песня к фильму – Fight For You, "Иуда и Черный мессия"

Лучшая работа художника – "Манк"

Лучший игровой короткометражный фильм – "Двое далеких незнакомцев"

Лучший звук – "Звук металла"

Лучшие визуальные эффекты – "Тенет"

Китайские власти приказали местным СМИ не транслировать церемонию вручения премии "Оскар" и в целом приостановить освещение события. Это связано с тем, что номинировали документальный фильм о протестах в Гонконге. А также с тем, что режиссер китайского происхождения Хлоя Чжао критиковала китайские власти. В частности в интервью 2013-го назвала Китай "местом, где повсюду царит ложь". Лента "Земля кочевников" уже получила "Золотой глобус", также фильм стал лучшим по версии Европейской киноакадемии.