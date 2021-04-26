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понедельник, 26 апреля 2021 07:54

Оскар-2021: назвали лучший фильм года

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Оскар-2021: назвали лучший фильм года
"Земля кочевников" был представлен в шести номинациях. Фото: Vogue

"Оскар "в номинации" Лучший фильм" в этом году получила драма "Земля кочевников" американского режиссера китайского происхождения Хлои Чжао.

Главную роль сыграла двукратная обладательница премии "Оскар" Фрэнсис МакДорманд. Лента также получила "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля и была признана лучшим фильмом по результатам зрительского голосования на Международном кинофестивале в Торонто.

Фильм рассказывает историю 60-летней женщины по имени Ферн, которая остается без работы, средств и мужа. Героиня отправляется в путешествие по стране в поисках сезонного заработка. В фургоне женщина путешествует по штатам Среднего Запада США. Нанимается на временные низкооплачиваемые работы: упаковщицей на складе, уборщицей на стоянке для трейлеров, работницей фастфуд-ресторана.

"Земля кочевников" был представлен в шести номинациях, среди которых "Лучший фильм", "Лучший сценарий-адаптация" и "Лучший монтаж".

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Китайские власти приказали местным СМИ не транслировать церемонию вручения премии "Оскар" и в целом приостановить освещение события. Это связано с тем, что номинировали документальный фильм о протестах в Гонконге. А также с тем, что режиссер китайского происхождения Хлоя Чжао критиковала китайские власти. В частности в интервью 2013-го назвала Китай "местом, где повсюду царит ложь". Лента "Земля кочевников" уже получила "Золотой глобус", также фильм стал лучшим по версии Европейской киноакадемии.

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Дата
26
апреля

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