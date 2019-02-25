Кто поедет на Евровидение вместо MARUV

НОТУ не определила исполнителя, который поедет на Евровидение. Фото: Galinfo

Решение об исполнителе, который будет представлять Украину на Евровидении вместо певицы MARUV, пока не принято.

Об этом сообщил главный исполнительный директор Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания в Facebook, отметив, что переговоры с MARUV продолжались пять с половиной часов.

"НОТУ считает, что нынешний Национальный отбор на конкурс Евровидение был проведен честно. Но отбор разоблачил еще одну большую общественную проблему, лежащую в политической плоскости, а не в музыкальной: концертную деятельность многих артистов в стране-агрессоре. И это вызвало негативный резонанс в части общества. И одновременно - отстаивание результата, вместе с отстаиванием такого права остальной частью общества. А задачей Общественного вещателя вовсе не является раскол общества ", - рассказал Аласания.

Исполнительный директор НОТУ подчеркнул, что во избежание чрезмерной политизации конкурса Общественный вещатель прописал в соглашении условия, способствующие урегулированию этого болезненного вопроса.

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"В частности: отказ представителя Украины на международном конкурсе от гастролей в РФ (три месяца после конкурса). А также внимательного отношение к публичным высказываниям исполнителя относительно территориальной целостности Украины, или каких-либо высказываний, которые могут навредить Украине на международном уровне (остальные условия, по прав, к примеру - это стандартные условия обладателя конкурса, Европейского Союза вещателей) ... Не все красивые украинские исполнители готовы быть хорошими культурными дипломатами. Таким образом, решение об исполнителе, который будет представлять Украину на Евровидении пока не принято ", - подытожил Аласания.

Общественный вещатель НОТУ и певица MARUV не пришли к согласию относительно участия в песенном конкурсе Евровидение-2019. Накануне, певица Анна Корсун победила в шоу Национальный отбор в результате честного конкурса и получила максимальный балл от зрителей.