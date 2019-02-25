MARUV не поедет на Евровидение Фото: Таблоид

Общественный вещатель НСТУ и певица MARUV не пришли к согласию относительно участия в песенном конкурсе Евровидение-2019.

Певица Анна Корсун одержала победу в шоу Национальный отбор в результате честного конкурса и получила максимальный балл от зрителей.

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"На время конкурса исполнитель становится культурным послом Украины и доносит не только собственную музыку, но также становится выразителем мнения украинского общества в мире. После проведенных переговоров ОАО" НСТУ "и певица MARUV не нашли общего решения относительно миссии представителя Украины на международном песенном конкурсе. Также согласно правилам Евровидения вещатель-участник должен обеспечить неполитический характер конкурса. Ситуация, которая сложилась вокруг национального отбора этого года, имеет признаки политизации", - заявили в НСТУ

Там подчеркивают, что в этой ситуации существует опасность эскалации раскола украинского общества. Поэтому общественный вещатель не поддерживает кандидатуру MARUV.

Победительница Национального отбора "Евровидение-2019" в Израиле MARUV сделала заявление о готовности отказаться от выступлений в России ради Украину на конкурсе.