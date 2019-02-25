"Готова отказаться от концертов в России": MARUV сделала резкое заявление

Maruv: меня заставляют отказаться от Евровидения. Фото: Eurovision.tv

Победительница Национального отбора "Евровидение-2019" в Израиле MARUV сделала заявление о готовности отказаться от выступлений в России для представления Украины на конкурсе.

"Последние 24 часа были самыми эмоциональными в моей жизни. Я одержала честную победу в Национальном отборе на Евровидение-2019, получив максимальную поддержку от телезрителей и высокий балл от членов жюри. Но теперь нашу с вами победу хотят отнять", - написала певица в Фейсбуке.

Она не согласна с некоторыми из условий соглашения, что певице предстоит подписать с Общественным ТВ Украины как с представителем Евровидения в нашей стране.

MARUV перечислила требования, назвав их абсурдными, и сообщила, что в случае нарушения хоть одного из пунктов предусмотрен штраф в размере 2 миллиона гривен и "компенсация убытков еще на неопределенную сумму".

"Зато от НТКУ я ничего не получаю ни копейки финансовой поддержки, ни помощи в организации поездки, ни, тем более, международной промо поддержки. Даже визой я должна заниматься сама", — добавляет артистка.

За последние сутки, по словам певицы, ей поступили предложения от трех стран представлять их на конкурсе, но она отказалась, заявив, что будет выступать только от Украины.

Maruv написала, что готова отказаться от выступлений в России и взять на себя все расходы по участию в конкурсе.

"Я готова отказаться от выступлений в России. В прямом эфире ответила на все вопросы, которые интересовали жюри. Я не посещала Крым с 2014 года. Не нарушала ни одного Закона Украины. А также готова взять на себя все расходы по участию в Международном конкурсе", – пишет певица.

По ее словам, она чувствует давление и вижу явные попытки заставить сівачку отказаться представлять свою страну на международном конкурсе "Евровидение-2019".

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23-го февраля состоялся финал Национального отбора Евровидение 2019. В этом году победу одержала MARUV с песней Siren Song. За право выступить на международном песенном конкурсе в финале Нацотбора также соревновались ANNA MARIA, Freedom jazz, YUKO, KAZKA, Brunette shot Blondes.