MARUV прокомментировала ситуации относительно Евровиденья

 
Ексклюзивы
1/5
Как избавиться от ям на дорогах
Как избавиться от ям на дорогах
Просмотров: 315
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
Просмотров: 999
Нет разницы черт или ведьма - националисты пообещали разобраться с теми, кто покупает голоса
Нет разницы черт или ведьма - националисты пообещали разобраться с теми, кто покупает голоса
Просмотров: 999
Эксперт рассказал, помогут ли новые антироссийские санкции освободить пленных моряков
Эксперт рассказал, помогут ли новые антироссийские санкции освободить пленных моряков
1 Просмотров: 621
"Мы теряем свое лицо" - Иван Гаврилюк о голливуських актерах в новом фильме "Захар Беркут"
"Мы теряем свое лицо" - Иван Гаврилюк о голливуських актерах в новом фильме "Захар Беркут"
Просмотров: 855
"Ау, СБУ, это же коллаборационисты": сети гудят от скандальных заявлений участниц отбора Евровидения
"Ау, СБУ, это же коллаборационисты": сети гудят от скандальных заявлений участниц отбора Евровидения
3 Просмотров: 5715
Эксперт рассказал, как Порошенко хочет использовать проход через Керченский пролив
Эксперт рассказал, как Порошенко хочет использовать проход через Керченский пролив
1 Просмотров: 1683
"Существует около трех тысяч стандартов" - эксперт рассказал о требованиях НАТО к Украине
"Существует около трех тысяч стандартов" - эксперт рассказал о требованиях НАТО к Украине
Просмотров: 423
Распиаренная в СМИ украинская звезда талант-шоу оказалась страстной поклонницей Путина
Распиаренная в СМИ украинская звезда талант-шоу оказалась страстной поклонницей Путина
15 Просмотров: 42492
$50 тыс., чтобы нажал не на ту кнопку - Иван Гаврилюк рассказал о подкупах в парламенте
$50 тыс., чтобы нажал не на ту кнопку - Иван Гаврилюк рассказал о подкупах в парламенте
Просмотров: 1359
Фото
Все фото
26
3
33
14
3
Можно увидеть в National Geographic: показали невероятные снимки с европейской фотопремии
Можно увидеть в National Geographic: показали невероятные снимки с европейской фотопремии
Звезда &quot;Игры престолов&quot; частично раскрыла финал ожидаемого сериала
Звезда "Игры престолов" частично раскрыла финал ожидаемого сериала
Леся Украинка в Египте, Крыму, Италии, на Кавказе - редкие фото поэтессы облетели сеть
Леся Украинка в Египте, Крыму, Италии, на Кавказе - редкие фото поэтессы облетели сеть
Ренуар больше всего писал обнаженных женщин
Ренуар больше всего писал обнаженных женщин
&quot;Полная ж * па для вас&quot; - судья Нацотбора раскритиковал скандальных участниц из Крыма
"Полная ж * па для вас" - судья Нацотбора раскритиковал скандальных участниц из Крыма
Видео
Все видео
Показали новые кадры сериалов "Игра престолов", "Чернобыль" и "Хранители"
Показали новые кадры сериалов "Игра престолов", "Чернобыль" и "Хранители"
В сеть выложили первый тизер фильма о Лесе Украинке
В сеть выложили первый тизер фильма о Лесе Украинке
"Готова отказаться от концертов в России": MARUV сделала резкое заявление
"Готова отказаться от концертов в России": MARUV сделала резкое заявление
Назвали всех победителей премии Оскар
Назвали всех победителей премии Оскар
Назвали победителя Нацотбора Евровидения-2019
Назвали победителя Нацотбора Евровидения-2019
Интервью
1/5
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1125
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 3996
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
Просмотров: 2772
Герой, Маг или Эстет: одежда может раскрыть характер человека благодаря архетипам - Катерина Стефанишин
Герой, Маг или Эстет: одежда может раскрыть характер человека благодаря архетипам - Катерина Стефанишин
Просмотров: 2205
Не согласен, чтобы четверо мужчин из-за рубежа руководили Украинским государством - Бессмертный
Не согласен, чтобы четверо мужчин из-за рубежа руководили Украинским государством - Бессмертный
2 Просмотров: 5166
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 февраля 2019
1 Просмотров: 180
Продати піаніно
Точно пригадую, що я впирався як міг. Вісім років тому дружина вирішила, що донька — майбутній музикант. — Треба купити піаніно, ...
понедельник, 25 февраля 2019 19:52

MARUV прокомментировала ситуации относительно Евровиденья

1 Комментировать
MARUV прокомментировала ситуации относительно Евровиденья
MARUV рассказала, почему не поедет на Евровидение. Фото: Zik

Украинская певица MARUV прокомментировала ситуацию относительно Евровиденья-2019.

Певица отметила, что не едет на конкурс из-за разногласий с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины. Соответствующее заявление MARUV опубликовала в Instagram.

"Сегодня наша встреча с НТКУ длилась около семи часов, в результате которой, мы так и не пришли к согласию двух сторон. За несколько часов до жеребьевки меня попросили участвовать в Национальном отборе на "Евровидение - 2019". Я согласилась и выиграла, и с большой гордостью готова была представлять свою родную страну - Украину на международной песенной арене. Как ранее я говорила, отказ от концертов в России не был для нас принципиальным. Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я подпишу, становятся для меня кабальными ", - отметила певица.

MARUV утверждает, что не смогла смириться с политизацией ее участия в Евровидении-2019.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Решение по Евровидению нужно принять украинское, а не гибридное - Кириленко

"Я - гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции политиков. Я - музыкант, а не битая на политической арене.

Я искренне благодарю и ценю каждого, кто в меня верил и голосовал. И прошу вас принять этот факт и не идти на конфронтацию. Это данность сегодняшнего дня. Я хочу дарить свое творчество без цензуры.

Завтра я проснусь с новыми силами - побеждать и популяризировать свою музыку в мире ", - подчеркнула певица.

Переглянути цей допис в Instagram

Сегодня наша встреча с НТКУ длилась около семи часов, в результате которой, мы так и не пришли к соглашению двух сторон. За несколько часов до жеребьевки меня попросили участвовать в Национальном отборе на "Евровидение – 2019". Я согласилась и выиграла, и с большой гордостью готова была представлять свою родную страну - Украину на международной песенной арене. Как ранее я говорила, отказ от концертов в России не был для нас принципиальным. Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я подпишу, становятся для меня кабальными. Я - гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я - музыкант, а не бита на политической арене. Я искренне благодарю и ценю каждого, кто в меня верил и голосовал. И прошу вас принять этот факт и не идти на конфронтацию. Это данность сегодняшнего дня. Я хочу дарить свое творчество без цензуры. Завтра я проснусь с новыми силами - побеждать и популяризировать свою музыку в мире.

Допис, поширений MARUV (@maruvofficial)

Общественный вещатель НСТУ и певица MARUV не пришли к согласию относительно участия в песенном конкурсе Евровидение-2019.

Накануне, певица Анна Корсун получила победу в шоу Национальный отбор в результате честного конкурса и получила максимальный балл от зрителей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «MARUV прокомментировала ситуации относительно Евровиденья». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
февраля

Ренуар больше всего писал обнаженных женщин

Самое читаемое
Леся Украинка в Египте, Крыму, Италии, на Кавказе - редкие фото поэтессы облетели сеть
Леся Украинка в Египте, Крыму, Италии, на Кавказе - редкие фото поэтессы облетели сеть
33
 Просмотров: 35260
Пользователей ошеломили самые откровенные наряды оскаровской вечеринки
Пользователей ошеломили самые откровенные наряды оскаровской вечеринки
35
 Просмотров: 29397
Конструкции Керченского моста упали в воду - показали новые разрушения
Конструкции Керченского моста упали в воду - показали новые разрушения
6
 3 Просмотров: 26442
Бывший &quot;регионал&quot; Добкин обозвал Джамалу
Бывший "регионал" Добкин обозвал Джамалу 2 Просмотров: 21915
Королевы стиля: показали самые интересные образы церемонии награждения &quot;Оскар&quot;
Королевы стиля: показали самые интересные образы церемонии награждения "Оскар"
28
 Просмотров: 7362
Культура
Показали новые кадры сериалов "Игра престолов", "Чернобыль" и "Хранители"
Показали новые кадры сериалов "Игра престолов", "Чернобыль" и "Хранители"
 Просмотров: 234
Кто поедет на Евровидение вместо MARUV
Кто поедет на Евровидение вместо MARUV Просмотров: 1449
MARUV не поедет на Евровидение
MARUV не поедет на Евровидение 7 Просмотров: 2511
Можно увидеть в National Geographic: показали невероятные снимки с европейской фотопремии
Можно увидеть в National Geographic: показали невероятные снимки с европейской фотопремии
26
 Просмотров: 1791
Звезда "Игры престолов" частично раскрыла финал ожидаемого сериала
Звезда "Игры престолов" частично раскрыла финал ожидаемого сериала
3
 Просмотров: 234
Больше всего комментируют
21
"Доверия к президенту никакого нет" - в России требовали отставки Путина
8
Ошеломили количеством украинцев, которым отрезали газ за долги
7
"Великолепная реклама Украины для развития секс-туризма": сеть возмутил текст песни победительницы Нацотбора Евровидения
7
MARUV не поедет на Евровидение
3
Победительнице Нацотбора Maruv для участия в Евровидение поставили условие
Голосов: 1918
Голосование Историю жизни кого из украинских музыкантов вы бы хотели увидеть в художественном фильме?
  • Владимир Ивасюк
  • Игорь Билозир
  • Андрей Кузьменко, "Скрябін"
  • Гайтана
  • Руслана
  • Оксана Хожай
  • Владимир Бебешко
  • Вика Врадий
  • Сергей Кузьминский, "Брати Гадюкіни"
  • Василий Гонтарский, Вася Club
  • ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua