MARUV прокомментировала ситуации относительно Евровиденья

MARUV рассказала, почему не поедет на Евровидение. Фото: Zik

Украинская певица MARUV прокомментировала ситуацию относительно Евровиденья-2019.

Певица отметила, что не едет на конкурс из-за разногласий с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины. Соответствующее заявление MARUV опубликовала в Instagram.

"Сегодня наша встреча с НТКУ длилась около семи часов, в результате которой, мы так и не пришли к согласию двух сторон. За несколько часов до жеребьевки меня попросили участвовать в Национальном отборе на "Евровидение - 2019". Я согласилась и выиграла, и с большой гордостью готова была представлять свою родную страну - Украину на международной песенной арене. Как ранее я говорила, отказ от концертов в России не был для нас принципиальным. Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я подпишу, становятся для меня кабальными ", - отметила певица.

MARUV утверждает, что не смогла смириться с политизацией ее участия в Евровидении-2019.

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"Я - гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции политиков. Я - музыкант, а не битая на политической арене.

Я искренне благодарю и ценю каждого, кто в меня верил и голосовал. И прошу вас принять этот факт и не идти на конфронтацию. Это данность сегодняшнего дня. Я хочу дарить свое творчество без цензуры.

Завтра я проснусь с новыми силами - побеждать и популяризировать свою музыку в мире ", - подчеркнула певица.

Общественный вещатель НСТУ и певица MARUV не пришли к согласию относительно участия в песенном конкурсе Евровидение-2019. Накануне, певица Анна Корсун получила победу в шоу Национальный отбор в результате честного конкурса и получила максимальный балл от зрителей.