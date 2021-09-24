Когда выехал из Кривого Рога, будто второй раз вышел из тюрьмы - Сенцов

Автор: facebook.com Драма Олега Сенцова "Носорог" рассказывает о криминальном мире 1990-х в Украине. Выйдет в прокат в начале следующего года

Не манипулирую актерами, а выжимаю.

Об этом говорит во время творческой встречи режиссер Олег Сенцов. Премьера его второго фильма "Носорог" состоялась в программе "Горизонты" 78-го Венецианского кинофестиваля, пишет журнал "Країна".

Бывший бандит вспоминает жизнь в 1990-х. С детства считал, что надо быть сильным и безжалостным - только так можно получить авторитет и выжить. Занимался рэкетом, грабил, убивал. Создал бригаду, стал криминальным авторитетом, но потерял семью. Встреча с незнакомцем подарила шанс все изменить, по сюжету.

Работа над проектом началась в 2012 году, однако приостановилась из-за незаконного ареста режиссера российскими спецслужбами в 2014-м и дальнейшего заключения. После освобождения в 2019-м Сенцов возобновил производство.

Криминальная драма совместного производства Украины, Польши и Германии.

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"Снимал преимущественно в Кривом Роге на Днепропетровщине, - говорит Сенцов. - Жил там четыре месяца с подготовкой и съемками. Когда выехал и увидел солнце, будто второй раз вышел из тюрьмы. В городе тяжелая атмосфера, плохая экология, постсоветская архитектура. Многие жители - потомки тех, кто освобождался из зон, лагерей советских времен. Застряли в 1990-х.

Как и в первом фильме, искал на роли прежде всего непрофессионалов. Интересно работать с ними, потому что более искренние. Хорошо, когда камера это фиксирует. Искал максимально похожих на своих героев. А если интересный, но немного отличается - меняю персонажа под него.

Проводил кастинги среди местных. Часто приезжали крепкие 30-40-летние на джипах. Под курткой, скорее всего, оружие. Спрашиваю: "Чем занимаетесь?" "Ну, там разное". На площадке создавал атмосферу, чтобы чувствовали себя в своем мире. Общался с ними на их языке.

На главную роль взял киевлянина Сергея Филимонова. Его биография не отображается в фильме, но в глазах - да. Занимался разным, даже недостаточно законным, но тянется к лучшему. Посмотрел на него и увидел своего героя. Сергей был дисциплинирован, работал, доверял. Знал, что эти страдания ненадолго, а кино - навсегда.

Знаю, что хочу, и пока не добьюсь, не говорю "стоп". Поэтому 47 дублей для меня - это реальность. Хотя в основном 20-25. Не имел никакого сожаления. Иначе потом и сам об этом будешь жалеть, и человек тебе скажет: "Чего же так плохо сработал?"

Полную версию материала читайте в журнале "Країна" от 23 cентября.

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В общем на нынешнем Венецианском кинофестивале представили три украинских фильма. В основном конкурсе - драму Валентина Васяновича "Отблеск" о хирурге-добровольце из Днепра, который попадает в плен боевиков. В секции "Горизонты" - ленту словака Петера Керекеша "Цензорка" об осужденной за убийство мужа женщине, которая рожает сына в исправительной колонии Одессы. Картина получила награду за лучший сценарий.