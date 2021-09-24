1990-е нас травмировали. Как и Советский Союз до того - Сенцов

Криминальную драму Олега Сенцова "Носорог" о 1990-х показали на Венецианском кинофестивале в Италии. Украинская премьера состоится в следующем месяце на "Киевской неделе критики". Фото: kcw.com.ua

Ключ к успеху - быть собой. Снимать, что и как вы хотите.

Так говорит во время творческой встречи режиссер Олег Сенцов. Премьера его второго фильма "Носорог" состоялась в программе "Горизонты" 78-го Венецианского кинофестиваля, пишет журнал "Країна".

Бывший бандит вспоминает жизнь в 1990-х. С детства считал, что надо быть сильным и безжалостным - только так можно получить авторитет и выжить. Занимался рэкетом, грабил, убивал. Создал бригаду, стал криминальным авторитетом, но потерял семью. Встреча с незнакомцем подарила шанс все изменить, по сюжету.

Работа над проектом началась в 2012 году, однако приостановилась из-за незаконного ареста режиссера российскими спецслужбами в 2014-м и дальнейшего заключения. После освобождения в 2019-м Сенцов возобновил производство.

Криминальная драма совместного производства Украины, Польши и Германии.

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"В 1993 году приехал из села в город и поступил в институт, учился на экономиста, - говорит Сенцов. - В Симферополе каждую ночь были слышны выстрелы или взрывы. Несколько лет продолжалась уличная война, пока бандиты поубивали друг друга. Я был на лекции на втором курсе, когда на углу рядом с нашим институтом на улице застрелили авторитета. Некоторые однокурсники были связаны с криминалом через родителей. Это пронизывало всю жизнь. Ты или бандит, или дружишь с ними, или от них зависишь. Их не принимали за преступников. Это было нормой.

1990-е у нас не отрефлексированы. Мы не знаем, насколько они нас травмировали. Как и Советский Союз до того. Главный герой говорит: "Сейчас все изменилось, кто-то стал мусором, кто-то пошел в депутаты. Вчера он людей сжигал, а сегодня по телевидению выступает". Многие люди из того мира заработали деньги и авторитет. Самые умные стали олигархами или чиновниками. Влияют на государство. А их сознание осталось то же. Мы сделали шаг из эпохи бандитов. Но если не переварим советский и постсоветский багаж, не двинемся дальше.

Но самое главное - интересна сама история. Всегда снимаю о человеке, который чувствует, как меняется или нет, что его ломает или как он ломает обстоятельства.

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Не ориентировался ни на какие фильмы. В творчестве ты обнажен и не можешь прикрыться. Открываешь свою сущность. Можно учиться у других, впитывать что-то, но не примерять на себя.

Не занимаюсь конъюнктурой. Иначе снял бы политическое кино о тюрьме, Крыме или Донбассе. Мне дали бы деньги и возможность делать, что захочу. Были бы большая поддержка и ожидания. Но это заигрывание с чувствительной темой. Мы не деоккупировали Крым и Донбасс, не победили в войне, не освободили наших пленных. Поэтому не могу об этом снимать. С одной стороны, потому что болит. С другой - чтобы снимать об исторических процессах честно, нужна дистанция. Важно работать с холодной головой, а не на эмоциях".

Полную версию материала читайте в журнале "Країна" от 23 cентября.

В общем на нынешнем Венецианском кинофестивале представили три украинских фильма. В основном конкурсе - драму Валентина Васяновича "Отблеск" о хирурге-добровольце из Днепра, который попадает в плен боевиков. В секции "Горизонты" - ленту словака Петера Керекеша "Цензорка" об осужденной за убийство мужа женщине, которая рожает сына в исправительной колонии Одессы. Картина получила награду за лучший сценарий.