Когда начнут строить Музей Майдана. Назвали дату

Игорь Пошивайло: "Музей Майдана должен стать основополагающим мифом для Украины, как музей Варшавского восстания стал для Польши". Фото: Дмитрий Княжич

"Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной сотни – Музей Революции достоинства" начнут строить в 2023 году. Об этом его директор Игорь Пошивайло сказал во время пресс-завтрака 16 сентября. Он второй раз победил в конкурсе на руководителя музея 8 сентября.

"В мае 2021-го подписали тендерное соглашение с немцами. 8 сентября объявили тендер. Проектирование продлится примерно до конца 2022 года. Работы планируем начать 2023-го и где-то на конец 2025 года у нас будет новое здание музея", – рассказывает директор.

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Лишь 30% музея будет отведено под экспозицию, остальное – под общественное пространство. Также музей предусматривает сохранение всех объектов народной мемориализации - как памятник из брусчатки со следами пуль на Аллее Небесной сотни, говорит Игорь Пошивайло.

"Музей Майдана должен стать основополагающим мифом для Украины, как музей Варшавского восстания стал для Польши", – отмечает он.

"Наша уникальная коллекция сохранилась только потому, что музеи-партнеры согласились содержать на своих территориях, – говорит Игорь Пошивайло. – Мы боролись за физическое пространство, искали помещения. Сегодня есть шесть физических локаций и 3 гектара земли в центре Киева. Также нашим важным ресурсом является команда, в которую входит 51 человек, среди них 10 кандидатов наук".

Государственный Музей Революции достоинства правительство создало в 2016 году. До этого он существовал как общественная инициатива. Подчиняется Институту национальной памяти. Музейное помещение строят под руководством Министерства культуры. В 2018-м в конкурсе победил архитектурный проект из Германии – "Штурм холма". Два года развитие проекта было заблокировано из-за неразвитости в Украине практики архитектурных конкурсов. В этом году воплощение проекта разблокировали.