Кобзон хотел детей от Зыкиной

10 июня 1929-го в Москве в семье рабочих родилась Людмила Зыкина, советская исполнительница эстражных, народных и, стилизованных под народные песни, романсов. В репертуаре Зыкиной более 2,5 тыс.народных песен. Тираж ее пластинок превышает 6 млн. Самые популярные песни, исполненные певицей: "Течет Волга", "Оренбургский пуховый платок", "На побывку едет", "Поклонимся великим тем годам".

В годы Второй мировой войны работала токарем на Московском станкостроительном заводе им. Серго Орджоникидзе. После войны - санитаркой в ​​подмосковном военном госпитале, а затем швеей в больнице имени Кащенко.

Творческая биография началась в 1947-м с участия во Всесоюзном конкурсе молодых исполнителей, после которого ее приняли в Государственный академический российский народный хор им. М.Ю. Пятницкого.

1960-го Зыкина начала сольную карьеру, а в 1977-м создала Государственный академический русский народный ансамбль "Россия".

Слушать Людмилу Зыкину любили советские чиновники. Она дружила с Никитой Хрущевым и Леонидом Брежневым. Настоящими друзьями называла президента Северной Кореи Ким Ир Сена и виолончелиста Мстислава Ростроповича. Поговаривали, что у нее были отношения с председателем Совета министров СССР Алексеем Косыгиным.

Детей в Зыкиной не было, хотя четырежды выходила замуж.

Последние годы жила с младшим на 39 лет Михаилом Кизиным, солистом ансамбля "Россия". Имели квартиру в Москве, иномарку с личным водителем и правительственную дачу в поселке Архангельское.

"Я в юности любил Зыкину как женщину и сумел таки завоевать ее сердце, - вспоминал Кизин. - Уговорил поработать над книгой мемуаров. С этого начались наши отношения. В подборе певцов для ансамбля она советовалась со мной. А после прослушивания я их "отшивал".

Людмиле Георгиевне приписывали романы со многими кавалерами. В 1970-х сплетничали об отношениях с певцом Иосифом Кобзоном.

"Как-то при всех он заявил:" Хочу от тебя ребенка! " На следующий день о "романе" сплетничали на всех кухнях. Когда я отмечала 75-летие, Иосиф на сцене в шутку объявил: "Зыкина, по-прежнему хочу от тебя ребенка!" Говорю: "Иосиф, поезд уже тронулся". А он: "Поезд, может, и пошел, но свисток остался!"

В 22 года вышла замуж за инженера Владлена Позднова.

"Он не выдержал сумасшедшего ритма жизни, - вспоминала. - Через 3 года мы разошлись".

С Евгением Сваловым, фотокорреспондентом журнала "Советский воин", певица познакомилась в троллейбусе. Вместе встретили Новый год, через год поженились. В 1962-м Зыкина гастролировала в Индии. На улице увидела старого индуса. Он взял ее руку погадать: "Домой приедешь, разведешься. У твоего мужа роман с другой".

"Еще сказал, что во лбу звезду ношу, стану известной на весь мир. Ни одному слову не поверила, - вспоминает. - А когда вернулась в Москву, обнаружила, что муж действительно изменял. Сразу разошлись".

3-й муж Зыкиной, преподаватель иностранных языков Владимир Котелкин, пытался вывести карьеру любимой на международный уровень. Он несколько лет учил ее английскому, пока не разошлись.

"Володя не понимал, что не секс делает брак крепким, а душевная гармония", - говорила она.

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4-й раз Людмила Георгиевна вышла замуж за младшего на 14 лет баяниста и дирижера ансамбля "Россия" Виктора Гридина. Ради нее он оставил жену и дочь.

"Его спрашивали:"Ну зачем тебе нужна эта старуха?" А он отвечал: "Это стараха лучше вас, молодых", - рассказывала Зикина. - Некоторые шептали мне на ухо: мол, он других по ресторанам водит. Но я не слушала. В душе, конечно, переживала, но виду не подавала. Мы много работали. Думаю, поэтому наш брак и распался через 17 лет. Стали коллегами, а не супругами".

Гридин умер в апреле 1997 от цирроза.

"В моей жизни были 4 мужа, которых я и не любила совсем. А любовников никогда не было. Каждый раз надеялась, что семья - навсегда. Но обычного женского счастья не познала", - признавалась Зыкина.

Последние годы певица жила на даче в Архангельском, под Москвой. Хотя была квартира в столице России. В селе Зыкина выращивала цветы, клубнику. Планировала разводить кур, хотела купить 2 козы.

Женщина просыпалась в шесть утра и мыла пол. Делала это каждый день. Готовила, когда имела желание, хоть раньше была хорошей кулинаркой. Когда певица переживала из-за лишний вес, пыталась похудеть. И один из поклонников прислал ей письмо: "Не переживай! Ты - русская баба, статная и мощная". После этого Зыкина прекратила экспериментировать с диетами.

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Под конец 80-х на концертах Зыкина не могла двигаться без посторонней помощи. Женщина призналась певцу Иосифу Кобзону, что у нее отказывают ноги. Певица страдала сахарным диабетом. Лечилась в Кремлевской клинике. Имела там отдельную палату, которая всегда была к ее услугам.

А за несколько месяцев до 80-летнего юбилея на концертах певица появлялась со своим приятелем, врачом-реаниматологом Владимиром Константиновым.

"В последние годы мне сделали несколько операций, — говорила. — Последнюю — осенью 2007-го. Вставили английский искусственый тазобедренный сустав. Боль, мучившая меня десятки лет, исчезла. После операции начала лучше ходить, ожила! А в конце прошлого лета упала, запутавшись в штанине. Сломала руку, повредила спину. Снова осень и зима прошли в болезнях. Я серьезно лечилась и даже телевизор не смотрела. А Владимир Константинов трижды вытаскивал меня".

Несколько концертов Зыкина отпела, сидя в кресле.



В результате осложнений диабета в Зыкиной развилась острая сердечно-почечная недостаточность. 25 июня 2009-го она была доставлена ​​в тяжелом состоянии в больницу, за несколько дней до смерти перенесла инфаркт, а 1 июля 2009-го ее не стало.

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Зыкина побывала на гастролях в 92 странах мира.

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Певица рассказывала, что бóльшую часть жизни проездила на "Волге", хотя всегда хотела ездить на "Пежо". У певицы был и "Мерседес", но его угнали

Знала украинский язык

"Мы с Людочкой познакомились на партийных концертах в Москве еще при Никите Хрущеве, - вспоминал народный артист Дмитрий Гнатюк. - По несколько раз в год встречались в Кремлевском дворце съездов, где пели в "солянках" для номенклатуры. Это были очень теплые свидания. Людочка - высокообразованная, никогда не называла меня хохлом, а звала Димой. При уважительных гостях - "Дмитрий Михайлович". Украинский язык ей легко давалcя. На слух записала слова на листочке - и никакого акцента. С Людой подготовили 2 дуэта "Чом, чом, земле моя" и "Місяць на небі". Последний она очень любила. В Киеве Людмила Георгиевна любила выступать на Певческом поле, перед Днепром. В Крыму встречались почти каждое лето. Она меня пробовала научить пить коньяк Массандровский. А у меня каждый вечер концерт, отпрашивался у нее: "Людочка, не могу больше, потому что голоса не будет". Так и недоучился в питье на профессора.

Зыкина и ее бриллианты

Людмила Зыкина славилась любовью к драгоценностям. Всю жизнь скупала украшения, соперничая даже с Галиной Брежневой. Уникальные экземпляры ей дарили поклонники всех мастей, в том числе политики, например, Гейдар Алиев и Ким Чен Ир.

Свои сокровища она берегла, как зеницу ока. И беспокоилась за их судьбу. "Их и в гроб не положат и за гробом не понесут", - нередко говорила Зыкина про свою коллекцию, которую, кстати, оценивали в несколько миллионов долларов.

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У певицы не было детей, она не оставила завещания. После ее смерти за наследство стали бороться 2 племянника и племянница артистки - Сергей, Георгий и Екатерина Зыкины, простые деревенские жители из Пензенской области

Драгоценности сначала исчезли, часть их зашли в помощницы Зыкиной Татьяны Свинковой, которая забрала их себе и даже начала носить. После скандала она ушла из ансамбля "Россия" и сидит дома.

Эту изъятую у нее часть бриллиантов отдали наследникам (которых в Москве представлял Сергей Зыкин), которые продали их на аукционе в 2012- за 32 млн руб. (почти 9 млн грн на то время), продалась и ее квартира. Адвокат Сергея Зыкина разбогател на этих сделках, но в итоге попал в тюрьму по другому делу.

Сам Сергей Зыкин делиться наследством с родными не стал, они так и живут в бедности в своих селах. Мужчина разбогател, жил в лучших отелях Москвы, имел водителя, охранника, разбрасывался деньгами. Последний раз его видели на аукционах, где продает последние украшения своей тети. По информации ювелиров, каждое из которых стоит от $10 до 400 тыс.