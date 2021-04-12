Книжный фестиваль возвращается в офлайн

Автор: Book Space Международный книжный фестиваль Book Space объявил даты проведения и фокусную тему. В этом году пройдет в четвертый раз

IV Международный книжный фестиваль Book Space состоится 3-5 сентября в Днепре. В этом году планируют офлайновое проведение мероприятий.

Из-за пандемии организаторы выбрали для событий открытые локации на городской набережной - Фестивальном причале.

"В прошлом году из-за карантина мы были вынуждены изменить формат, отказаться от большинства мероприятий и провести фестиваль в онлайне. В этом году решили рискнуть - и планируем офлайн. Заранее выбрали локацию, на которой можно будет обустроить площадки, соответствующие карантинным требованиям, если до сентября они все же будут. Конечно, не исключаем вероятность проведения в гибридном или даже онлайн-формате, ведь не застрахованы от любого развития событий", - говорится в анонсе.

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Пандемия повлияла и на выбор фокусной темы фестиваля. Ею станет "Новая близость / New Intimacy", которая возникает на фоне массовой изоляции, закрытых границ, потерь и тревожной неопределенности.

"Новая реальность, постигшая человечество более года назад, проникла почти во все аспекты нашего существования. Мы иначе думаем, чувствуем, работаем и отдыхаем. Не строим далекоидущих планов, даже мечтать стали осторожнее.

В то же время эти испытания сформировали и новые формы человеческой близости, которую считываем в глазах прохожих из-под защитных масок, во вздохах соседей по больничной койке, в окошках рабочих Zoom-встреч или в авторских подписях на книгах, принесенных из почтового отделения. Именно об этой новой форме близости, которая граничит с интимностью, мы и поговорим".

Программу мероприятия сформируют и обнародуют позже. Также представят команду, которая в этом году организует фестиваль.

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Book Space - книжный фестиваль с постоянным фокусом на инновациях в книгоиздании. Проводится в Днепре ежегодно, начиная с 2018-го. Организатором события является муниципальная программа "Культурная столица". В 2020-м Book Space прошел 4-5 июля в формате онлайн-марафона, который длился 16 часов подряд. В рамках мероприятия состоялось 15 событий при участии 35 гостей из трех стран. В кураторских обзорах представили 37 книжных новинок от 20 украинских издателей.