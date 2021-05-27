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пятница, 28 мая 2021 00:45

Книжный фестиваль объявил спецпрограммы

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Книжный фестиваль объявил спецпрограммы
Книжный фестиваль Book Space определился со спецпрограммами. В этом году пройдет в четвертый раз. Фото: facebook.com

IV Международный книжный фестиваль Book Space обнародовал перечень спецпрограмм. Будет длиться 3-5 сентября в Днепре, на Фестивальном причале.

Всего запланировано более 100 событий, среди которых лекции, дискуссии, презентации, воркшопы. Гостями ожидают украинских и иностранных писателей, издателей, редакторов, иллюстраторов, музыкантов.

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События будут происходить в рамках девяти спецпрограмм. В частности, "Новая близость", которая будет посвящена нынешней фокусном теме. "Тандеме" - о сосуществовании и коммуникации творческих людей. "не/известное" - о неизвестных нам литературах. "Библиотека XXI" - о чтении будущего и инновационных форматах.

Издатели, которые будут принимать участие в книжной ярмарке, представят свои новинки и идеи в рамках издательской программы. Для специалистов сферы команда Book Space разрабатывает профессиональную программу. Также будут детская, музыкальная и образовательная.

"Мы долго размышляли, как объединить все запланированные события в тематические блоки и как разделить их в соответствии с потребностями аудитории. Остановились на девяти спецпрограммах. Будут отличаться между собой темами и форматами, однако будут одинаково интересными, увлекательными, инновационными. Будут формировать между всеми нами - участниками, гостями, организаторами - новую близость, которая так важна для нас и которую так сильно ждем", - говорит креативный директор фестиваля Юлия Лактионова.

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Book Space - фестиваль с постоянным фокусом на инновациях в книгоиздании. Проходит в Днепре ежегодно, начиная с 2018-го. Организатором является муниципальная программа "Культурная столица".

Фокусной темой в этом году станет "Новая близость / New Intimacy", которая возникает на фоне массовой изоляции, закрытых границ, потерь и тревожной неопределенности.

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