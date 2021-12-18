Книгой года BBC-2021 стал роман "Хто ти такий?" Артема Чеха

 
Ексклюзивы
1/5
ОАСК выполняет все прихоти Банковой – политолог об Устинове во главе "Голоса"
ОАСК выполняет все прихоти Банковой – политолог об Устинове во главе "Голоса"
Просмотров: 261
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Просмотров: 2646
"Джон корчился от боли под хохот зрителей": 10 трагических случаев на съемках фильмов и программ
"Джон корчился от боли под хохот зрителей": 10 трагических случаев на съемках фильмов и программ
Просмотров: 819
Брюки вместо юбки и минимум макияжа – что одеть в новогоднюю ночь
Брюки вместо юбки и минимум макияжа – что одеть в новогоднюю ночь
Просмотров: 441
"Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ": что говорят на передовой о наступлении россиян
"Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ": что говорят на передовой о наступлении россиян
Просмотров: 7866
Андрей Портнов - "смотрящий" за судами от Кремля - юрист
Андрей Портнов - "смотрящий" за судами от Кремля - юрист
1 Просмотров: 657
Зеленский рождает неопределенность. Говорит о прямых переговорах с Москвой и референдуме по Крыму и Донбассу
Зеленский рождает неопределенность. Говорит о прямых переговорах с Москвой и референдуме по Крыму и Донбассу
Просмотров: 1071
Коломойский хочет отобрать у государства $9 млрд - Загребельская
Коломойский хочет отобрать у государства $9 млрд - Загребельская
Просмотров: 990
Лукашенко постоянно сопровождают любовницы - супруга экс-посла Украины в Беларуси
Лукашенко постоянно сопровождают любовницы - супруга экс-посла Украины в Беларуси
1 Просмотров: 45443
Меркель блокировала оружие Украине, ФСБ устраивает провокации, а Путин угрожает – что о нас пишет мир
Меркель блокировала оружие Украине, ФСБ устраивает провокации, а Путин угрожает – что о нас пишет мир
Просмотров: 873
Фото
Все фото
3
16
6
15
10
Художественный руководитель Дорофеевой выступил на одной сцене с Дантесом и представил дебютный альбом
Художественный руководитель Дорофеевой выступил на одной сцене с Дантесом и представил дебютный альбом
50 оттенков Жадана и эротический магнетизм Издрика: определили самых сексуальных деятелей культуры
50 оттенков Жадана и эротический магнетизм Издрика: определили самых сексуальных деятелей культуры
Jerry Heil записала трек с продюсером, работавшим с Мадонной и Майклом Джексоном
Jerry Heil записала трек с продюсером, работавшим с Мадонной и Майклом Джексоном
Выпустили трейлер исторического экшена &quot;Довбуш&quot; и объявили дату премьеры
Выпустили трейлер исторического экшена "Довбуш" и объявили дату премьеры
Стартует премьера заключительных эпизодов сериала &quot;Бумажный дом&quot;
Стартует премьера заключительных эпизодов сериала "Бумажный дом"
Видео
Все видео
Экс-подопечная Monatik выпустила первый трек после прекращения сотрудничества с артистом
Экс-подопечная Monatik выпустила первый трек после прекращения сотрудничества с артистом
Navka в новом альбоме продемонстрировала рождественские мотивы в современном обрамлении
Navka в новом альбоме продемонстрировала рождественские мотивы в современном обрамлении
Второй сезон "Ведьмака" выпустили в украинском дубляже на Netflix
Второй сезон "Ведьмака" выпустили в украинском дубляже на Netflix
Украинскую драму о катастрофе МН-17 покажут на Берлинале
Украинскую драму о катастрофе МН-17 покажут на Берлинале
"А я закохана знов" - солистка Kazka с партнером по "Танцях із зірками" сыграли пару
"А я закохана знов" - солистка Kazka с партнером по "Танцях із зірками" сыграли пару
Интервью
1/5
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Просмотров: 243
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
Просмотров: 2223
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 2061
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3627
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 6345
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
17 декабря 2021
Просмотров: 144
Редакційне завдання
Місяць тому, коли європейська преса тільки почала обговорювати питання повномасштабного вторгнення росіян в Україну, до мене звернувся редактор ...
суббота, 18 декабря 2021 00:50

Книгой года BBC-2021 стал роман "Хто ти такий?" Артема Чеха

  Комментировать
Книгой года BBC-2021 стал роман &quot;Хто ти такий?&quot; Артема Чеха
Роман Артема Чеха стал Книгой года BBC-2021. Фото: ВВС

BBC News Украина объявила победителей литературной премии "Книга года ВВС-2021".

Книгой года стал роман "Кто ты такой?" Артема Чеха, издательство Меридиан Черновиц, сообщили на сайте издания.

"Кто ты такой?" – время от времени спрашивает малолетнего Тимофея его контуженный далекой войной враг и друг, мучитель и наставник Феликс. "Кто я такой?" – спрашивает себя в конце романа почти взрослый автобиографический Тимофей.

Путь от первого вопроса ко второму неизбежен для героя любого романа воспитания", – говорится в описании романа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Давній друг". Рэпер выпустил клип на саундтрек к роману Артема Чеха

Премию в номинации Книга года ВВС - Эсеистика - 2021 получил сборник эссе Андрея Содоморы "О чем писать…", издательство Априори.

В номинации Детская книга года BBC-2021 победила книга Петра Яценко "Союз Советских вещей", издательство Портал.

Победители получат вознаграждение в размере 1000 фунтов стерлингов в гривневом эквиваленте.

Букеровскую премию по литературе 2021 года получил писатель из ЮАР Дэймон Гелгут за роман-сагу The Promise.

В книге говорится об отношениях белой семьи фермеров и их чернокожей служанки во времена апартеида и после его отмены. Сюжет длится 40 лет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Книгой года BBC-2021 стал роман "Хто ти такий?" Артема Чеха». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Ломаченко отстранили от бокса
Ломаченко отстранили от бокса 1 Просмотров: 18576
Почему Луческу разорвёт контракт с &quot;Динамо&quot;
Почему Луческу разорвёт контракт с "Динамо"
 Просмотров: 15831
Как получить 1000 грн за вакцинацию
Как получить 1000 грн за вакцинацию
 Просмотров: 10233
Отключение SWIFT и остановка импорта газа: Европарламент принял резолюцию по России
Отключение SWIFT и остановка импорта газа: Европарламент принял резолюцию по России 2 Просмотров: 10207
&quot;Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ&quot;: что говорят на передовой о наступлении россиян
"Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ": что говорят на передовой о наступлении россиян
47
 Просмотров: 7866
Культура
Экс-подопечная Monatik выпустила первый трек после прекращения сотрудничества с артистом
Экс-подопечная Monatik выпустила первый трек после прекращения сотрудничества с артистом
 Просмотров: 135
"Крестный отец" панк-рока Игги Поп впервые выступит в Украине
"Крестный отец" панк-рока Игги Поп впервые выступит в Украине Просмотров: 99
Navka в новом альбоме продемонстрировала рождественские мотивы в современном обрамлении
Navka в новом альбоме продемонстрировала рождественские мотивы в современном обрамлении
 Просмотров: 54
Второй сезон "Ведьмака" выпустили в украинском дубляже на Netflix
Второй сезон "Ведьмака" выпустили в украинском дубляже на Netflix
 Просмотров: 117
Украинскую драму о катастрофе МН-17 покажут на Берлинале
Украинскую драму о катастрофе МН-17 покажут на Берлинале
 Просмотров: 216
Больше всего комментируют
18
Медитация онлайн: как в период эпидемии сохранять здоровье и спокойствие
6
Медведчук в суде не хотел говорить о Путине
4
"Пусть возбуждают дело, если были угрозы" - Арахамия о Гогилашвили
3
"Слуги народа" получают зарплаты в конвертах – нардепка
2
Если падет украинская армия, падут и границы западных стран - Зеленский
Голосов: 3286
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть