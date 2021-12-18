Книгой года BBC-2021 стал роман "Хто ти такий?" Артема Чеха

Роман Артема Чеха стал Книгой года BBC-2021. Фото: ВВС

BBC News Украина объявила победителей литературной премии "Книга года ВВС-2021".

Книгой года стал роман "Кто ты такой?" Артема Чеха, издательство Меридиан Черновиц, сообщили на сайте издания.

"Кто ты такой?" – время от времени спрашивает малолетнего Тимофея его контуженный далекой войной враг и друг, мучитель и наставник Феликс. "Кто я такой?" – спрашивает себя в конце романа почти взрослый автобиографический Тимофей.

Путь от первого вопроса ко второму неизбежен для героя любого романа воспитания", – говорится в описании романа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Давній друг". Рэпер выпустил клип на саундтрек к роману Артема Чеха

Премию в номинации Книга года ВВС - Эсеистика - 2021 получил сборник эссе Андрея Содоморы "О чем писать…", издательство Априори.

В номинации Детская книга года BBC-2021 победила книга Петра Яценко "Союз Советских вещей", издательство Портал.

Победители получат вознаграждение в размере 1000 фунтов стерлингов в гривневом эквиваленте.

Букеровскую премию по литературе 2021 года получил писатель из ЮАР Дэймон Гелгут за роман-сагу The Promise. В книге говорится об отношениях белой семьи фермеров и их чернокожей служанки во времена апартеида и после его отмены. Сюжет длится 40 лет.