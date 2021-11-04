Букеровскую премию присудили за роман об отношениях фермеров с черной служанкой

Премию получил писатель Дэймон Гелгут из ЮАР. Фото: Reuters

Букеровскую премию по литературе 2021 года получил писатель из ЮАР Дэймон Гелгут за роман-сагу The Promise.

В книге говорится об отношениях белой семьи фермеров и их чернокожей служанки во времена апартеида и после его отмены. Сюжет длится 40 лет, сообщает BBC.

Хозяйка фермы возле Претории обещает подарить служанке дом, в котором она живет. Это обещание последующие поколения фермеров никак не могут выполнить.

"Я очень, по-настоящему, смиренно благодарен", - сказал Гелгут на церемонии награждения в Лондоне.

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Писатель получил $68,2 тыс.

Международную Букеровскую премию вручают с 2005 года. Номинируют авторов, произведения которых были переведены на английский и изданы в Великобритании или Ирландии. До 2016-го победителей определяли раз в 2 года, затем - ежегодно. Призовой фонд в размере 50 тыс. фунтов равномерно распределяется между автором и переводчиком книги. В прошлом году лучшим назвали дебютный роман нидерландской писательницы Марике Лукас Риневелд "Дискомфорт вечера". Рассказывает о девушке подросткового возраста, которая растет на ферме в консервативной христианской семье. Семья начинает распадаться после смерти брата героини, который провалился под лед.