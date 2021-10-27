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Книга, которую хотел запретить Медведчук, стала наиболее знаковой для украинцев

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Книга, которую хотел запретить Медведчук, стала наиболее знаковой для украинцев
Книгу Медведчук хотел запретить через суд.

Наиболее знаковой книгой Независимости украинцы назвали "Дело Василия Стуса" историка Вахтанга Кипиани.

Голосование проходило в всеукраинском проекте "30 знаковых книг нашей Независимости", сообщает Укрінформ

"Акция собрала 267 815 голосов, которые отдали 34 797 украинцев за месяц голосования - с 15 сентября по 15 октября", - рассказала директор Украинского института книги Александра Коваль.

За годы Независимости издали большое количество книг, более 200 тыс. названий.

Больше всего голосов набрали книги "Дело Василия Стуса" (издательство Vivat, 2019) - 9 535, "Триста стихов" и "Записки украинского самашедшего" Лины Костенко ("А-ба-ба-га-ла-ма-га", 2012 и 2010) - 8233 и 8 086 голосов соответственно.

Следующие в списке - "Черный ворон" Василия Шкляра ("Клуб сімейного дозвілля", 2009) - 6 732 голосов; "Азбука" Ивана Малковича ("А-ба-ба-га-ла-ма-га", 1999) - 6 343 голосов.

В первой десятке издания "Украина. История" Ореста Субтельного, издательство "Либідь", 1991 год; "Сладкая Даруся" Марии Матиос, "Піраміда", 2004; "Ворошиловград" Сергея Жадана, "Фоліо", 2010; "Век Якова" Владимира Лыса, "Клуб сімейного дозвілля", 2010; "Украина: Страна изнутри" Богдана Логвиненко, "Видавництво Старого Лева", 2019.

Вместе с Полным собранием Стуса в ТОП-30 попали и полные издания произведений Леси Украинки в 14 томах (Издательство Волынского национального университета, 2021) - на 15-м месте и Тараса Шевченко в 12 томах ("Научная думка", 2001) - на 18-м.

"Полное собрание сочинений Шевченко есть в очень малом количестве библиотек. Его невозможно негде купить. И нам нужно что-то делать со всеми нашими классиками - издавать академические издания произведений. И это должно быть профинансировано государством.

Институт книги обязательно будет добиваться того, чтобы каждый год было профинансировано одно или два академических издания произведений наших классиков, как давних, так и ХХ века. На это пришло время", - сказала Александра Коваль.

В марте Киевский апелляционный суд отменил запрет на распространение книги "Дело Василия Стуса".

Два года назад в августе нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук подал иск в суд, которым требовал запретить распространение книги.

Киевский апелляционный суд постановил взыскать с Медведчука 298 тыс. грн.

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27
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