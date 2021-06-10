Медведчук проиграл суд издательству: сколько заплатит

С Медведчука должны взыскать 295,7 тыс. грн расходов на юридическую помощь и 2,3 тыс. грн судебного сбора. Фото: Reuters

Киевский апелляционный суд постановил взыскать с народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука 298 тыс. грн.

Суд принял дополнительное решение по возмещению расходов издательства Vivat на рассмотрение дела о запрете распространения книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса". В пользу Vivat с Медведчука должны взыскать 295,7 тыс. грн расходов на юридическую помощь и 2,3 тыс. грн судебного сбора, частично удовлетворив исковые требования издательства, которое обратилось в суд с соответствующим заявлением 15 апреля.

19 мая Медведчук написал заявление в суд, в котором просил отказать издательству Vivat в удовлетворении требований.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Медведчук не обжаловал решение апелляционного суда по делу книги о Стусе - издательство

В марте Киевский апелляционный суд отменил запрет на распространение книги "Дело Василия Стуса". 2 года назад в августе Медведчук подал иск в суд, которым требовал запретить распространение книги. В октябре 2020 года Дарницкий райсуд Киева обязал удалить из книги информацию о Медведчуке и запретить распространение печатного тиража.