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четверг, 22 апреля 2021 00:45

Книга 92-летнего случайно стала бестселлером

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Книга 92-летнего случайно стала бестселлером
Внучка попросила в Twitter поддержать сборник стихов ее дедушки, 92-летнего шотландца Гордона. Пользователи соцсети откликнулись. Книга стала бестселлером. Фото: Twitter

Шотландка Джессика попросила в Твиттере поддержать ее 92-летнего дедушку, который опубликовал свой первый сборник стихов. Книга стала бестселлером.

Сборник называется "101 стихотворение". 92-летний Гордон МакКаллоу опубликовал ее на Amazon. Внучка также попросила оставить отзывы. Средний рейтинг там сейчас 5 звезд, а отзывов около 500. Есть 365 официальных рецензий. Одна девушка написала, что с нетерпением ждет, когда пришлют заказ и она "убежит от своего телефона".

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Пост Джессики лайкнули 281 тис. раз. Книгу начали так быстро скупать, что разошелся весь тираж. В итоге "101 стихотворение" вышло на первое место в категории "Поэзия", и на третье место среди самых продаванных книг на английском Amazon. Сборник стала бестселлером. Стоит 6,99 фунтов стерлингов.

Книга включает стихи о трагической смерти от онкологии жены Гордона, то есть бабушки Джессики. Также собственноручно создал иллюстрации.

"Я не могу не гордиться его блестящим успехом, - говорит 57-летний сын автора, Уильям Мак-Каллок. - Мой папа годами писал стихи и всегда пытался их опубликовать. До сих пор это никогда не получалось, но мой брат в Лондоне смог ему помочь, и сейчас книга на Amazon. Все искусство - это его личные вещи. Стихи рассказывают о жизни моей мамы Мэри, которая умерла от рака около семи лет назад.

Только вчера он раздавал экземпляры сборника своим соседям. А сегодня у него уже просят подписать книгу. Он теперь знаменитость. Похоже, что действительно себя таким считает. Отзывы читателей сделали его таким счастливым. Он просто переполнен счастьем".

Королева Великобритании Елизавета II отпраздновала 95-летие. Оно омрачено грустью из-за смерти ее мужа, принца Филиппа, 9 апреля, с которым она прожила 73 года.

Монарх праздновала этого года в одиночестве, наслаждаясь обедом с несколькими членами своей семьи.

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