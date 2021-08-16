"Книг своих не люблю": Юрий Издрик празднует 59-летие

Фото: Gazeta.ua, журнал "Країна"

59 лет исполнилось сегодня литератору, художнику, музыканту Юрию Издрику.

Издрик - автор романов "Воццек", "Двойной Леон" и "АМтм". Один из создателей Станиславского феномена - культурного явления, возникшего в начале 1990-х, группы писателей и художников-постмодернистов из Ивано-Франковска.

16 августа поэт опубликовал в Facebook стихотворение под названием "58+".

Предлагаем вспомнить семь самых интересных цитат из интервью Издрика журналу "Країна" 2013 года:

"Научился жить практически без денег и социальных стимулов. Рацион - как в игуаны в зоопарке. Развлечения - заходишь в свой внутренний мир и начинаются "американские горки". Если в человеке способность к творческому труду совпадает с умением зарабатывать деньги - это всегда вызывает у меня респект и легкую зависть. Умение зарабатывать - отдельный талант, который не зависит от уровня интеллекта, образования, художественной одаренности. Я этого таланта лишен".

"В музыке-кино-чтиве если и нуждаюсь, то разве что в гомеопатических дозах. Большинство художественного продукта для внутренних нужд создаю себе сам".

"Если знаешь, что все правильно делаешь, страх исчезает. Если в поисках правильных слов я выхожу на правильные движения - это и есть осмысленная жизнь".

Ни об одном дне, опыте, переживании не жалею. Все, что было, - все моё и все пошло на пользу

"Ни об одном дне, опыте, переживании не жалею. Все, что было, - все моё и все пошло на пользу. Если бы пришлось жить еще раз - ничего бы не менял".

"Влюбляюсь слишком часто, чтобы меня можно было назвать однолюбом. Но достаточно надолго, чтобы все же признать, что я - однолюб. Потому что "надолго"- это годы, десятилетия. Это как разные жизни, и в каждой - только одна любовь".

"Большинство своих книг не люблю. Любится, пока пишется, потом наступает пора прощания. Невозможно думать о новой книге, не разлюбив или даже не возненавидев предыдущую".

"Я человек тщеславный, но практически "безпонтовый". Регалии, звания и статусы меня не особо греют - достаточно несколько десятков "лайков" под очередным стишком".

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Еще семь фактов о Юрии Издрике: - Родился в 1962-м в Калуше Ивано-Франковской области. Там живет до сих пор. "Живу замкнуто. Из дома выхожу только в случае крайней необходимости. В большом городе это было бы проблематичнее - больше соблазнов, больше угроз. Живу там, где родился. Интернет, соцсети - почти единственное окно в мир. Благодаря им моё уединение не обращается в изоляцию ", - рассказывал. - Окончил Львовский политехнический институт и работал инженером в Ивано-Франковском заводе автоматизированных литейных машин, в Калушском научно-исследовательском институте галургии. - В 1989 году основал литературно-художественный журнал "Четверг". В нем впервые печатали Любка Дереша, Владимира Ешкилева и других. - За сборник рассказов "Таке" получил "Книгу года Би-Би-Си-2009". Награду - тысячу фунтов - потратил на ремонт ванной и кухни и отдал часть долгов. - За 350 грн можно купить календарь на 2021 год с фотографиями обнаженного Издрика. Снимки сделала Настя Теликова. - В 2009-м Издрик вместе с львовским поэтом Григорием Семенчуком основали литературно-музыкальный проект DrumТиАтр, в котором сочетают музыку, литературу и театр. Издрик под электронную музыку Семенчука читает собственную поэзию. - Юрий Издрик получил главную роль в фильме Ирины Цилык "Я и Феликс" о 1990-х. Сыграл бывшего контрразведчика и солдата ГРУ Феликса. Это экранизация романа Артема Чеха "Кто ты такой?".