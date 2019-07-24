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среда, 24 июля 2019 18:23

Клип группы Queen побили рекорд на YouTube

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Клип группы Queen побили рекорд на YouTube
Клип на песню Bohemian Rhapsody набрал более 1 млрд просмотров. Фото: http://ivona.bigmir.net

Клип британской рок-группы Queen на песню Bohemian Rhapsody, который опубликовали в 2008 году, побил рекорд на YouTube и набрал больше 1 млрд просмотров.

Это рекорд для роликов, записанных в 1990-х годов, говорится в блоге видеохостинга.

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Музыканты поблагодарили своих поклонников за поддержку в Facebook. Они решили подарить фанатам 3 новых музыкальных клипа.

Участники Queen Брайан Мэй и Роджер Тейлор предложили всем желающим принять участие в съемках. Для этого они запустили конкурс You Are The Champions.

Рекорд группы Queen опубликовали на огромном экране на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Работники лондонского аэропорта "Хитроу" почтили память лидера группы Queen Фредди Меркьюри. Спародировали исполнителя под его песню I want to break free и записали это на видео.

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