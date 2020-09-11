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понедельник, 14 сентября 2020 00:45

Классику научной фантастики покажут на большом экране в Киеве

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Автор: facebook.com
  Футуристические фильмы 1960-1990-х, которые рефлексируют о будущем, вошли в программу ретроспективы кинофестиваля "Киевская неделя критики". Будет проходить в столице 22-28 октября
Футуристические фильмы 1960-1990-х, которые рефлексируют о будущем, вошли в программу ретроспективы кинофестиваля "Киевская неделя критики". Будет проходить в столице 22-28 октября

4-й кинофестиваль "Киевская неделя критики" объявил тему ретроспективной программы. Покажут 6 классических научно-фантастических фильмов.

Подборка получила название "Странные дни". Это коллекция футуристических фильмов 1960-1990-х, посвященная уязвимости настоящего и неопределенности будущего.

"2001 год: Космическая Одиссея", реж. Стэнли Кубрик, Великобритания, США, 1968

Экипаж космического корабля "Дискавери" - два капитана и их бортовой компьютер HAL 9000 - исследуют галактику, чтобы понять, почему инопланетяне следят за Землей, по сюжету. В рамках "Киевской недели критики" покажут отреставрированную версию картины. Была создана в 2018-м под руководством режиссера Кристофера Нолана к 50-й годовщине премьеры и стала фильмом открытия 71-го Каннского кинофестиваля.

"Видеодром", реж. Дэвид Кроненберг, Канада, 1983

Телевизионный продюсер разыскивает свежее и оригинальное порно для своего пиратского кабельного канала. Одержимый все более откровенными видео для своей аудитории. Наталкивается на "Видеодром" - передачу о сексе и убийствах, многократный просмотр которой разлагает не только психику, но и плоть человека, по сюжету.

"Призрак в доспехах", реж. Мамору Осии, Япония, 1995

В 2029 году границы между государствами окончательно исчезли благодаря распространению компьютерных сетей, искусственного интеллекта и кибертехнологий, а грань между человеком и машиной практически стерта. Когда хакер по прозвищу Кукловод начинает вмешиваться в политику, 9-й отдел Министерства общественной безопасности - группа кибернетически модифицированных полицейских - получает задание найти и остановить преступника, по сюжету.

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"Бразилия", реж. Терри Гиллиам, Великобритания, США, 1985

Лента рассказывает об обществе, скованном тотальной бюрократией. Сэм Лаури доволен своей жизнью, предпочитает работу мелкого клерка и согласен мириться с собственным неустроенным бытом вопреки воле матери, которая принадлежит к элите правящей системы. Внезапно он встречает девушку, которую постоянно видит в своих снах. Ради того, чтобы снова встретить ее, он решается на смену работы, по сюжету.

"Чужие среди нас", реж. Джон Карпентер, США, 1988

Строитель находит необычные очки. Надев их, видит, что политики и общественные лидеры - на самом деле инопланетяне, которые оказывают скрытое влияние на подсознание людей. Их миссия - проводить массовую кампанию по подчинению землян своей воле, по сюжету.

"Парк наказаний", реж. Питер Уоткинс, США, 1971

Людей, не желающих воевать во Вьетнаме, певицу хипповских песен и борца за права афроамериканцев осуждают на большие сроки как "неблагонадежных" членов общества. После приговора их отвозят в пустыню - в Парк наказаний, где молодое поколение полицейских тренируется на них применять оружие, по сюжету.

"Киевская неделя критики" пройдет в столичном кинотеатре "Жовтень" с 22 по 28 октября. На открытии состоится церемония награждения ежегодной национальной премии кинокритиков "Киноколо".

"Киевская неделя критики" - международный кинофестиваль, созданный с целью ознакомления зрителей с лучшими новыми фильмами, выбранными профессиональными украинскими кинокритиками. Организатор - компания "Артхаус Трафик" при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Программа состоит из трех секций - международной программы с актуальными лентами из лайнапов главных мировых кинофестивалей, тематической ретроспективы культовой классики, а также киевских премьер главных украинских фильмов года. В рамках 4-го кинофестиваля также создана индустриальная секция "Первый взгляд". В нее войдут студенческие картины, отобранные студентами, изучающими киноискусство. Во время мероприятия эти работы будут представлены ведущим украинским продюсерам, отборщикам кинофестивалей и кинокритикам.

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