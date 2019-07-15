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понедельник, 15 июля 2019 14:02

Кит Харингтон и Натали Портман сыграли у Ксавье Долана

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Кит Харингтон и Натали Портман сыграли у Ксавье Долана
"Смерть и жизнь Джона Ф. Донована" - первый англоязычный фильм Ксавье Долана. До этого снимал на французском. imdb.com

Вышел трейлер фильма "Смерть и жизнь Джона Ф. Донована" канадского режиссера Ксавье Долана. Главные роли исполнили Кит Харингтон и Натали Портман. Также сыграли - Сьюзан Сарандон, Кэти Бейтс, Джейкоб Тремблэй и Майкл Гэмбон.

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Известный актер ведет переписку с 11-летним мальчиком. Когда общественность узнает об этом, карьера артиста разрушается, по сюжету.

Одну из ролей хотела сыграть певица Адель, для которой Долан снимал клип Hello. Она не прошла кастинг. Это могла быть первая роль Адель в кино.

Ксавье Долна представил первый фильм в 19-летнем возрасте. Лента "Я убил свою маму" - частично биографическая картина, в которой режиссер сыграл главную роль. Была представлена ​​на Каннском кинофестивале в 2009 году.

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15
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