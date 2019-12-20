KAZKA порадовала фанатов новым треком

Группа опубликовал трек "Играй". Фото: YouTube

Украинская группа KAZKA представил трек "Играй" из нового альбома NIRVANA.

Премьера сингла состоялась в пятницу, 20 декабря, на YouTube-канале группы.

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"В мире соцсетей и постоянной битвы за лайки трудно сосредоточиться, чтобы найти самого лучшего человека, свой кусочек пазла. А на самом деле - это все, что нужно. Выбирай с кем тебе рай, и вместе с ним играй, играй, всю жизнь играй!", - прокомментировали свою новую работу музыканты.

Реперка Alyona Аlyona вместе с группой KALUSH выпустили совместный клип. Песня называется "Горы". В композиции воспевается красота украинских гор.