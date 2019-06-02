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воскресенье, 02 июня 2019 18:33

"Каждый вечер ищу девушку". в Киев приезжают Kiss.

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&quot;Каждый вечер ищу девушку&quot;. в Киев приезжают Kiss.
Kiss выступят на НСК "Олимпийский" в Киеве 16 июня. harkovforum.com

16 июня на НСК "Олимпийский" в Киеве выступит американская рок-группа Kіss.

Концерт состоится в рамках прощального мирового турне End of the Road Tour.

"Решили, что группа по-прежнему может делать мощные шоу. Но наши концерты труднее с физической точки зрения, чем, например, выступления Rolling Stones или Пола Маккартни. Поэтому мы хотим уйти на пике формы, сделав свои финальные гастроли лучшими, - говорит Томми Тэйер, гитарист Kiss.

Напоминаем главные хиты легендарных рокеров.

I Was Made for Lovin 'You, альбом Dynasty, 1979 год.

"Я был создан чтобы любить тебя" - главный номер живых выступлений Kiss и при этом самая нелюбимая композиция самих участников группы.

"Особенно раздражает подпевать " Ду, ду, ду, ду, ду, ду, ду, ду, ду ", - как-то признался басист Джин Симмонс.

В конце 1970-х основным конкурентом рокеров в чартах было диско. Чтобы получить преимущество в этом противостоянии некоторые, как например The Rolling Stones, заходили на территорию противника. В 1977-м "роллинги" изрядно удивили фанатов откровенно дискотечной композицией Miss You. Стала настоящим международным хитом. Заметив успех подобных экспериментов продюсеры начали давить на Kiss.

Основатель группы Пол Стэнли вспоминал, что специально пошел в нью-йоркском клубе Studio 54. Дискотека славилась громкими вечеринками с беспорядочными половыми связями и неумеренным употреблением наркотиков. "Мне казалось, что я мог написать любую песню из тех, что звучали в тот вечер. Поэтому пошел домой настроил драм-машину на 126 ударов в минуту и ​​взялся за работу", - вспоминал музыкант.

Сингл I Was Made for Lovin 'You возглавил чарты Канады, Бельгии, Нидерландов, Новой Зеландии. Только в США было продано 1 млн. записей песни.

Это был первый опыт сотрудничества группы с поэтом-песенником Дезмондом Чайлдом. К этому рокеры времени рокеры обычно сами писали тексты и музыку. Иногда привлекая продюсера, что требовало делить с ним авторские права. Общий успех Kiss и Чайлда открыл новое видение другим группам. Позже песенник работал над хитами Bon Jovi.

Когда ударник Эрик Карр присоединился к группе в 1980 году, песню I Was Made for Lovin 'You начали играть в значительно более быстром темпе. Стала больше рок-ориентированной, на 30-летнем юбилейном концерте Kiss песню исполнили в сопровождении мельбурнского симфонического оркестра, который использовал грим и одежду в стиле группы.

Beth, альбом Destroyer, 1976

Первый золотой сингл Kiss в репертуар принес ударник Питер Крисс. Балладу посвятили его жене Лидии.

Часто плакала из-за постоянных гастролей и пьяных загулов мужа-рокера.

"Она была потрясающей женщиной. Работала с 9 утра до 5 вечера с того самого дня, как мы поженились, я сказал ей, "Я никогда не буду ходить на работу. Я хочу быть рок-звездой. И больше никем. Не говори мне, что дома не достаточно денег. Или мы поженимся на таких условиях, либо вообще не поженимся, я должен быть тем, кто я есть. Она на это согласилась. На концертах после исполнения Beth шел дарить розы девушкам, которых, красивыми не назовешь. Тем кто наоборот выглядит усталой и расстроенной. Я ищу такую ​​девушку, которую надо подбодрить цветами каждый вечер, - вспоминал Питер Крисс.

Detroit Rock City, альбом Destroyer, 1976

Песня посвящена фанату группы погибшего в автокатастрофе по дороге на концерт. Правда место действия перенесли из города Шарлотт в Северной Каролине в столицу автомобилестроения США Детройт.

В начале карьеры в этом городе еще неизвестных рокеров из Нью-Йорка Kiss сделали хедланерамы фестиваля. В частности и потому концерты последнего турне в истории группа открывает именно боевиком Detroit Rock City.

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12,7 см. - длина язык басиста Kiss Джина Симмонса. Выступает в гриме "Демона". Говорит, что его любимая сплетня о группе, что он ради эффектных гримас пересадил себе язык коровы.

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02
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