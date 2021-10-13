Кароль и Ivan NAVI прогулялись Львовом и выпустили mood video

Тина Кароль и Ivan NAVI презентовали клип. Фото: скриншот с видео

Певцы 36-летняя Тина Кароль и Ivan NAVI презентовали клип на дуэтную песню "Ангели все знають". В видеоработе показали, как проводили время во Львове. Исполнители ранее договорились встретиться в этом городе в рамках концертного тура.

Режиссером выступила Алина Симоненко. Клип выпустили на официальном YouTube-канале Ivan NAVI. Он поделился, что Львов - это его родной город, поэтому он знает самые красивые места.

"Времени было немного, ведь нас еще ждал саундчек и выступление вечером. Но все же экскурсия удалась. Моментами мы дурачились как дети, фотографировались, сходили на легендарный блошиный рынок с пластинками, книгами и старыми фотоаппаратами, поднялись на смотровую площадку, выпили кофе и даже потанцевали под открытым небом под пение бандуриста, который, увидев нас с Тиной, сыграл импровизировано на бандуре "Ангели все знають". Такая легкая атмосфера может быть только во Львове", - рассказал артист.

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Артистка Тина Кароль захватила сеть ярким образом. Звезда показала серию обольстительных снимков. Позировала в зеленом мини-платье от Balmain. Эффектный наряд дополнила красными туфлями на каблуках. В комментарии в Instagram Кароль поделилась, что готовит премьеру.