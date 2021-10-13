Кароль и Ivan NAVI прогулялись Львовом и выпустили mood video

 
Ексклюзивы
1/5
Подозреваемого в изнасиловании полицейского уволили с работы
Подозреваемого в изнасиловании полицейского уволили с работы
Просмотров: 180
"Хорошая женщина, которая кому-то нравится в Офисе президента" - эксперт о кандидате на должность министра обороны
"Хорошая женщина, которая кому-то нравится в Офисе президента" - эксперт о кандидате на должность министра обороны
2 Просмотров: 351
Дроны-разведчики и роботы-саперы: уникальную военную технику показывают на Михайловской площади
Дроны-разведчики и роботы-саперы: уникальную военную технику показывают на Михайловской площади
Просмотров: 1377
Кагарлык-2: действующего и бывшего полицейских обвинили в изнасиловании беременной
Кагарлык-2: действующего и бывшего полицейских обвинили в изнасиловании беременной
1 Просмотров: 882
Ждать приглашения Украины в ЕС не стоит - эксперт
Ждать приглашения Украины в ЕС не стоит - эксперт
Просмотров: 234
Рассказали о женщине, которую изрешетила ножом 16-летняя дочь
Рассказали о женщине, которую изрешетила ножом 16-летняя дочь
Просмотров: 2871
Как Украина строит завод турецких беспилотников и справляется с историческими травмами: что о нас пишет мировая пресса
Как Украина строит завод турецких беспилотников и справляется с историческими травмами: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1566
"Важно делать то, что любишь. И любить то, что делаешь" - Мисько Барбара
"Важно делать то, что любишь. И любить то, что делаешь" - Мисько Барбара
Просмотров: 963
Таксист, который вез Полякова, имеет "интересное" прошлое
Таксист, который вез Полякова, имеет "интересное" прошлое
Просмотров: 5400
"Мы – страна с прекрасным климатом и едой. Но есть проблемы – коррупция и бюрократия" - эксперт
"Мы – страна с прекрасным климатом и едой. Но есть проблемы – коррупция и бюрократия" - эксперт
Просмотров: 801
Фото
Все фото
8
49
13
43
5
Робот-дирижер, крупнейший в мире купол, масштабное шоу: Украина представила себя на EXPO 2020 в Дубае
Робот-дирижер, крупнейший в мире купол, масштабное шоу: Украина представила себя на EXPO 2020 в Дубае
Куда сходить на выходных: шесть самых крутых выставок октября
Куда сходить на выходных: шесть самых крутых выставок октября
Художница Ангелина Гафинец предлагает необычный взгляд на интерьеры
Художница Ангелина Гафинец предлагает необычный взгляд на интерьеры
Шевченковский гай во Львове показал древние украинские иконы, посуду и сундуки
Шевченковский гай во Львове показал древние украинские иконы, посуду и сундуки
В Польше открыли памятник &quot;пароху концлагеря Майданек&quot; украинцу Емельяну Ковчу
В Польше открыли памятник "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
Видео
Все видео
Кароль и Ivan NAVI прогулялись Львовом и выпустили mood video
Кароль и Ivan NAVI прогулялись Львовом и выпустили mood video
Måneskin выпустила первый сингл после победы на Евровидении
Måneskin выпустила первый сингл после победы на Евровидении
"Я, "Побєда" і Берлін": презентовали тизер-трейлер фильма о Кузьме
"Я, "Побєда" і Берлін": презентовали тизер-трейлер фильма о Кузьме
Впервые за шесть лет: Адель анонсировала песню и клип к ней
Впервые за шесть лет: Адель анонсировала песню и клип к ней
"Дом дракона": выпустили тизер приквела "Игры престолов"
"Дом дракона": выпустили тизер приквела "Игры престолов"
Интервью
1/5
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
Просмотров: 1305
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 585
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
3 Просмотров: 945
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 1062
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 2187
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
12 октября 2021
Просмотров: 558
Хіба не зрозуміло
Із Галею 20 років тому ми жили на одному поверсі студентського гуртожитку. Вона мала авторитет у дівчат – читала глянцеві журнали й давала ...
среда, 13 октября 2021 12:45

Кароль и Ivan NAVI прогулялись Львовом и выпустили mood video

  Комментировать
Кароль и Ivan NAVI прогулялись Львовом и выпустили mood video
Тина Кароль и Ivan NAVI презентовали клип. Фото: скриншот с видео

Певцы 36-летняя Тина Кароль и Ivan NAVI презентовали клип на дуэтную песню "Ангели все знають". В видеоработе показали, как проводили время во Львове. Исполнители ранее договорились встретиться в этом городе в рамках концертного тура.

Режиссером выступила Алина Симоненко. Клип выпустили на официальном YouTube-канале Ivan NAVI. Он поделился, что Львов - это его родной город, поэтому он знает самые красивые места.

"Времени было немного, ведь нас еще ждал саундчек и выступление вечером. Но все же экскурсия удалась. Моментами мы дурачились как дети, фотографировались, сходили на легендарный блошиный рынок с пластинками, книгами и старыми фотоаппаратами, поднялись на смотровую площадку, выпили кофе и даже потанцевали под открытым небом под пение бандуриста, который, увидев нас с Тиной, сыграл импровизировано на бандуре "Ангели все знають". Такая легкая атмосфера может быть только во Львове", - рассказал артист.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Впервые за шесть лет: Адель анонсировала песню и клип к ней

Артистка Тина Кароль захватила сеть ярким образом. Звезда показала серию обольстительных снимков. Позировала в зеленом мини-платье от Balmain. Эффектный наряд дополнила красными туфлями на каблуках. В комментарии в Instagram Кароль поделилась, что готовит премьеру.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кароль и Ivan NAVI прогулялись Львовом и выпустили mood video». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
октября

Основали древнейшее украинское учреждение в США

В давке на празднике погибли 115 человек

Самое читаемое
Несовершеннолетняя дочь Хайди Клум эпатировала сеть позированием топлесс
Несовершеннолетняя дочь Хайди Клум эпатировала сеть позированием топлесс
8
 Просмотров: 8406
В ЕС сделали неожиданное заявление о газовом контракте Венгрии с РФ
В ЕС сделали неожиданное заявление о газовом контракте Венгрии с РФ 1 Просмотров: 5454
Таксист, который вез Полякова, имеет &quot;интересное&quot; прошлое
Таксист, который вез Полякова, имеет "интересное" прошлое
 Просмотров: 5400
Кремль в нервном состоянии - ОП о статье Медведева
Кремль в нервном состоянии - ОП о статье Медведева Просмотров: 3699
&quot;Вы тоже видите эту красоту?&quot;. Кароль в обольстительном мини заинтриговала фанатов
"Вы тоже видите эту красоту?". Кароль в обольстительном мини заинтриговала фанатов
5
 Просмотров: 3528
Культура
Поплавский вручил студенческие билеты будущим тиктокерам
Поплавский вручил студенческие билеты будущим тиктокерам
11
 Просмотров: 153
"Важно делать то, что любишь. И любить то, что делаешь" - Мисько Барбара
"Важно делать то, что любишь. И любить то, что делаешь" - Мисько Барбара
 Просмотров: 963
Петиция о запрете артистам из России выступать набрала 25 тыс. голосов
Петиция о запрете артистам из России выступать набрала 25 тыс. голосов Просмотров: 486
Робот-дирижер, крупнейший в мире купол, масштабное шоу: Украина представила себя на EXPO 2020 в Дубае
Робот-дирижер, крупнейший в мире купол, масштабное шоу: Украина представила себя на EXPO 2020 в Дубае
8
 Просмотров: 702
Куда сходить на выходных: шесть самых крутых выставок октября
Куда сходить на выходных: шесть самых крутых выставок октября
49
 Просмотров: 1287
Больше всего комментируют
7
Активисты требуют указывать на баннерах "Большого строительства", что его ведут на деньги с налогов
4
Закон об олигархах "подправили" и передали на подпись - нардеп
3
Россия бьет рекорды по смертности от коронавируса
2
"Слуга" Клочко тайно пожертвовал партии 1,4 млн грн
2
Конец эпохи бедности: стодолларовые купюры валяются под ногами "слуг"
Голосов: 75
Голосование Группы "Океан Ельзи" и "Один в каное" презентовали клип на совместную песню "Місто весни". Какие интересные дуэты появились в последнее время на украинской музыкальной сцене?
  • "Океан Ельзи"и "Один в каное" - "Місто весни"
  • Тина Кароль и Kazka – "Зірочка"
  • Jamala и alyona alyona – "Жалі"
  • Бумбокс и Саша Чемеров – "Любила"
  • Тина Кароль и Latexfauna – Bounty
  • Jamala и TAYANNA – Моя земля
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть