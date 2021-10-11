"Вы тоже видите эту красоту?". Кароль в обольстительном мини заинтриговала фанатов

Артистка 36-летняя Тина Кароль захватила сеть ярким образом.

Звезда показала серию обольстительных снимков. Позировала в зеленом мини-платье от Balmain. Эффектный наряд дополнила красными туфлями на каблуках. В комментарии в Instagram Кароль поделилась, что готовит премьеру.

Фото: instagram.com/tina_karol

"Как я жду эту премьеру. Сегодня отдала последние правки. Обещаю новые чувства. Такого еще не было", - написала она.

Фаны засыпали певицу комплиментами.

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"Мисс улыбка", "Такая сильно красивая", "Заинтриговали", "Богиня", "Какая прелестная девушка".

Исполнительница 36-летняя Тина Кароль приняла участие в дерзкой фотосессии для того, чтобы сообщить о выпуске альбома. Певица опубликовала серию фотографий, на которых появилась в прозрачном белом платье от украинского бренда Hempful. В посте под снимками анонсировала альбом.