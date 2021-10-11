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понедельник, 11 октября 2021 17:48

"Вы тоже видите эту красоту?". Кароль в обольстительном мини заинтриговала фанатов
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Артистка 36-летняя Тина Кароль захватила сеть ярким образом.

Звезда показала серию обольстительных снимков. Позировала в зеленом мини-платье от Balmain. Эффектный наряд дополнила красными туфлями на каблуках. В комментарии в Instagram Кароль поделилась, что готовит премьеру.

Певица Тина Кароль заинтриговала фанов в платье от Balmain
Фото: instagram.com/tina_karol
Певица Тина Кароль заинтриговала фанов в платье от Balmain
Певица Тина Кароль заинтриговала фанов в платье от Balmain
Певица Тина Кароль заинтриговала фанов в платье от Balmain
Певица Тина Кароль заинтриговала фанов в платье от Balmain

"Как я жду эту премьеру. Сегодня отдала последние правки. Обещаю новые чувства. Такого еще не было", - написала она.

Фаны засыпали певицу комплиментами.

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"Мисс улыбка", "Такая сильно красивая", "Заинтриговали", "Богиня", "Какая прелестная девушка".

Исполнительница 36-летняя Тина Кароль приняла участие в дерзкой фотосессии для того, чтобы сообщить о выпуске альбома.

Певица опубликовала серию фотографий, на которых появилась в прозрачном белом платье от украинского бренда Hempful. В посте под снимками анонсировала альбом.

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