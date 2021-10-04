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понедельник, 04 октября 2021 14:13

Тина Кароль в прозрачном платье изгибалась для анонса альбома
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Артистка 36-летняя Тина Кароль приняла участие в дерзкой фотосессии для того, чтобы сообщить о выпуске альбома.

Певица опубликовала серию фотографий, на которых появилась в прозрачном белом платье от украинского бренда Hempful. В посте под снимками в Instagram анонсировала альбом.

Тина Кароль снялась в полупрозрачном платье украинского бренда
Фото: instagram.com/tina_karol
Тина Кароль снялась в полупрозрачном платье украинского бренда
Тина Кароль снялась в полупрозрачном платье украинского бренда
Кароль анонсировала выпуск альбома
Кароль анонсировала выпуск альбома

"Неиссякаемый источник вдохновения - наша взаимность. Вы готовы к новому альбому?", - написала Кароль.

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Автором снимков является модный фотограф Ксения Каргина.

Украинская певица Тина Кароль рассказала об утренних ритуалах. Просыпается в 5:15, чтобы встретить рассвет. Перед завтраком Кароль выпивает пол-литра воды.

Также среди утренних ритуалов Тины - спортивные упражнения. Она занимается йогой, качает пресс и прыгает на скакалке.

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