Тина Кароль в прозрачном платье изгибалась для анонса альбома

Артистка 36-летняя Тина Кароль приняла участие в дерзкой фотосессии для того, чтобы сообщить о выпуске альбома.
Певица опубликовала серию фотографий, на которых появилась в прозрачном белом платье от украинского бренда Hempful. В посте под снимками в Instagram анонсировала альбом.
"Неиссякаемый источник вдохновения - наша взаимность. Вы готовы к новому альбому?", - написала Кароль.
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Автором снимков является модный фотограф Ксения Каргина.
Украинская певица Тина Кароль рассказала об утренних ритуалах. Просыпается в 5:15, чтобы встретить рассвет. Перед завтраком Кароль выпивает пол-литра воды.
Также среди утренних ритуалов Тины - спортивные упражнения. Она занимается йогой, качает пресс и прыгает на скакалке.
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