Карикатура стала официальным символом партии

В карикатуре "Осел, пинающий мертвого льва" объектом насмешки стала Демократическая партия США. Спустя четыре года высмеяли и Республиканскую партию, изобразив ее в виде слона, насмерть перепугавшегося при виде осла. Эти животные до сих пор остаются главными политическими символами в США. Фото: rallypoint.com

15 января 1870 года в газете Harper's Weekly опубликовали карикатуру Томаса Наста. Изобразил Демократическую партию в виде осла. Художник имел цель публично высмеять демократов, однако они взяли осла за официальный символ партии. Появился на их плакатах в следующей же кампании.



На рисунке осел пинает мертвого льва. Так южным штатам, которые симпатизировали демократам, напомнили о поражении в Гражданской войне. На английском в подписи использовали слово не donkey, а jackass - бранный сленг в отношении людей недалекого ума.

Критики партии называют осла упрямым, глупым и смешным, демократы же - скромным, умным, смелым и трудолюбивым.

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Томас Наст стал одним из самых знаменитых карикатуристов в США. Работая иллюстратором Harper's Weekly, влиял на выборы с 1864-го по 1884 год. Был настолько авторитетным человеком в политике, что его заслуги признавал Авраам Линкольн.

Томаса Наста считают "отцом Санта-Клауса". 3 января 1863 года, в разгар гражданской войны в США, на обложке Harper's Weekly Наст изобразил толстого и носатого бородача в звездчатой шубе и полосатых брюках. Он раздает подарки солдатам в военном лагере. Подсмеивались, что Санту карикатурист срисовал с себя: Наст был полный, невысокого роста, с большими усами и окладистой бородой. Впоследствии он создал целое жизнеописание Санта-Клауса в рисунках. Придумал, что он живет на Северном полюсе, а в специальную книгу записывает поступки вежливых и невежливых детей.