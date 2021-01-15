Карикатура стала официальным символом партии

15 января 1870 года в газете Harper's Weekly опубликовали карикатуру Томаса Наста. Изобразил Демократическую партию в виде осла. Художник имел цель публично высмеять демократов, однако они взяли осла за официальный символ партии. Появился на их плакатах в следующей же кампании.
На рисунке осел пинает мертвого льва. Так южным штатам, которые симпатизировали демократам, напомнили о поражении в Гражданской войне. На английском в подписи использовали слово не donkey, а jackass - бранный сленг в отношении людей недалекого ума.
Критики партии называют осла упрямым, глупым и смешным, демократы же - скромным, умным, смелым и трудолюбивым.
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Томас Наст стал одним из самых знаменитых карикатуристов в США. Работая иллюстратором Harper's Weekly, влиял на выборы с 1864-го по 1884 год. Был настолько авторитетным человеком в политике, что его заслуги признавал Авраам Линкольн.
Томаса Наста считают "отцом Санта-Клауса". 3 января 1863 года, в разгар гражданской войны в США, на обложке Harper's Weekly Наст изобразил толстого и носатого бородача в звездчатой шубе и полосатых брюках. Он раздает подарки солдатам в военном лагере. Подсмеивались, что Санту карикатурист срисовал с себя: Наст был полный, невысокого роста, с большими усами и окладистой бородой. Впоследствии он создал целое жизнеописание Санта-Клауса в рисунках. Придумал, что он живет на Северном полюсе, а в специальную книгу записывает поступки вежливых и невежливых детей.
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