Капитана Америку сделали геем

В комиксах Marvel появится новый герой - гомосексуальный Капитан Америка. Персонажа-подростка будут звать Аарон Фишер.

"На создание Аарона меня вдохновило квир-сообщество. Это современные герои: активисты, лидеры мнений и обычные люди. Аарон защищает угнетенных и забытых. Надеюсь, его дебютная история получит резонанс", - говорит сценарист комикса Аарон Трухильо.

Серия комиксов будет называться "Соединенные Штаты Капитана Америки". Выйдет в июне 2021-го, поскольку июнь является "Месяцем гордости".

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Автор: Marvel Подросток Аарон Фишер - новый герой вселенной комиксов Marvel, гомосексуальный Капитан Америка. Его можно будет увидеть в линейке «Соединенные Штаты Капитана Америки».

Аарон Фишер появляется в тот момент, когда 4 других капитана из прошлого ищут украденный щит героя. На скетчах персонаж носит комбинезон со звездой Капитана на груди, руки покрыты татуировками.

"Мне понравилось проектировать Аарона, так как я сам трансгендерный человек. Пока рисовал, дошел до мысли, что Капитан Америка борется со сверхмогущественными существами и почти всегда спасает мир. Но Аарон будет помогать тем, кто просто ходит по улице", - говорит художник Ян Базалдуа.

Автор: Marvel Подросток Аарон Фишер - новый герой вселенной комиксов Marvel, гомосексуальный Капитан Америка. Его можно будет увидеть в линейке «Соединенные Штаты Капитана Америки».

Киновселенная комиксов Marvel выпустила финальный трейлер сериала "Сокол и Зимний Солдат". Главные роли исполняют, как и в полнометражных фильмах студии, Себастиан Стэн и Энтони Маки. События сериала будут происходить после фильма "Мстители: Финал", после противостояния с Таносом. Капитан Америка вернулся в прошлое и остался с возлюбленной Пегги Картер. Свой щит передал Соколу, поэтому обязанности Капитана Америки будет выполнять он. Помогать ему будет Зимний солдат Баки Барнс.