Как прошел рок-фестиваль UPark в Киеве

Автор: facebook.com Джаред Лето стал хедлайнером музыкального фестиваля UPark. Продолжался 16-18 июля в Киеве

"Дякую! Дякую!" - скандирует толпа под сценой, на которой выступает американский певец и актер, лидер группы Thirty Seconds To Mars Джаред Лето. Таким образом исправляют музыканта, который после завершения очередной песни говорит слушателям на русском "спасибо". Лето стал главной звездой 3-го международного рок-фестиваля UPark Festival. Проходил 16-18 июня на территории киевского парка развлечений Sky Family Park на берегу Днепра.

Группа Thirty Seconds To Mars в составе Джареда и его брата Шеннона выходит на сцену в 22:10 - на 40 мин. позже, чем было запланировано. Из-за ливня во 2-й день фестиваля график выступлений музыкантов сдвинулся на час. Оборудование накрыли, а большинство посетителей спрятались под навесами.

"К черту дождь!" - говорит во время выступления вокалистка английской группы Pale Waves Хезер Барон-Грейси. Люди стоят в дождевиках и с зонтами. Через 20 мин. дождь прекращается. Больше публики подтягивается к сцене. Те, кто стоят ближе, начинают танцевать под музыку. Pale Waves впервые приехали в Украину. Так же, как и британский соул-певец Рори Чарльз Грэм под псевдонимом Rag'n'Bone Man. Выступает следующим. После каждой его песни аплодисменты продолжаются по меньшей мере минуту. В ответ артист постоянно улыбается и благодарит. На первых аккордах финальной композиции Human слушатели поднимают вверх смартфоны, чтобы записать на видео. Подпевают припев. Это самый большой хит исполнителя. Клип на песню собрал 909 млн просмотров.

Последнее выступление вечера - Thirty Seconds To Mars. Люди протискиваются ближе к сцене, чтобы прикоснуться к Джареду Лето. Специально для него построили 7-метровый подиум, которым певец выходит вглубь толпы. Выступает в дизайнерской одежде престижного итальянского бренда Gucci. На нем белая рубашка, сиреневые атласные брюки и велюровый красный халат. В конце концерта еще и надевает соломенную шляпу.

Джаред призывает слушателей поднимать руки вверх, прыгать и петь хором. Припевы части треков публика поет вместо него. Стреляют конфетти, запускают в толпу воздушные шары многократного использования и надувные игрушки, а завершается фейерверком. Певец говорит, что считает Киев одним из самых красивых городов в мире.

На песне Do Or Die размахивает украинским флагом. А на композицию Rescue Me приглашает из толпы четырех человек станцевать на сцене вместе с ним. Спрашивает, кто из какого города. Один из слушателей говорит, что из Одессы, и Джаред пропевает строчку песни "Ах, Одесса, жемчужина у моря". В 2005-м Лето сыграл одессита в фильме "Оружейный барон".

На последнюю песню Closer to the Edge артист вызывает из толпы на сцену более двух десятков человек. Желающих больше. Несколько ребят перепрыгивают через метровые ограждения в проход между двумя сторонами фан-зоны и бегут к сцене. Их сдерживают и отталкивают охранники.

Также во время визита в Киев Джаред Лето посетил Труханов остров и побывал на Подоле, где сфотографировался на фоне колеса обозрения. Осуществил импровизированное выступление на пешеходном мосту - спел под гитару для прохожих.

Билеты на фестиваль стоили от 1500 грн. Абонемент на все дни - 3500 грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Джаред Лето спел для пешеходов на "мосту Кличка"

Музыкальный фестиваль UPark проводят в Киеве с 2016-го. Цель мероприятия - организация выступлений самых актуальных музыкантов современности. В этом году в течение 3-х дней выступили 12 артистов и коллективов.