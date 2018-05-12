"Как передовик-свинопас" - музыкант раскритиковал звания заслуженных и народных артистов

Роман Чайка считает, что звание заслуженных и народных артистов надо отменить. Фото: Еспресо.TV

Украинский музыкант и журналист Роман Чайка считает, что звание заслуженных и народных артистов Украины - это пережиток СССР, от которого необходимо избавиться. Об этом он рассказал в комментарии для gazeta.ua.

"Не существует такого понятия, как народный артист Великобритании Дэвид Боуи или заслуженный артист Австралии Ник Кейв. Это совковый бред - как почетная доярка или передовик-свинопас. За эти звания советские певцы выбивали себе квартиры, льготы. Их приглашали выступить на "день красной армии","восьмое марта","первое мая". Весь этот калейдоскоп советских праздников конвертировался в зарплату. Поэтому они драли зубы и теряли любые остатки совести, чтобы получить эти звания. Культивировать это в Украине на протяжении 27 лет независимости - одна из крупнейших глупостей" , - говорит Чайка.

Посмотреть государственные награды для артистов предложила певица Анастасия Приходько. Она возмутилась, что заслуженный артист Украины Виталий Козловский выступил в Москве на концерте ко Дню Победы.

"Это был личный выбор Козловского, - говорит Роман Чайка. - 9 мая - это путинско-сталинская технология, которая не имеет ничего общего с памятью о Второй мировой войне. Российское трактовка этого праздника опирается на "духовные скрепы",которые поддерживают войну на Донбассе. Когда Козловский говорит, что хочет донести до России украинскую идею, то превращается в лжеца. Стоит в одном ряду с такими персонажами, как пропагандисты Олесь Бузина или Анатолий Шарий. Козловский - львовянин. Этот случай подтверждает, что в Украине нет регионов, которые являются патриотическими или антиукраинскими центрами. Везде есть как нормальные граждане, так и откровенное быдло".

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9 мая Виталий Козловский выступил в Москве на концерте ко Дню Победы. На официальном сайте информации о гастролях в России не указал. О выступлении стало известно из фотографий и видео, которые начали выкладывать пользователи сети. 11 мая певец подтвердил информацию и заявил, что не боится травли. Напомнил, что за последние 4 года ни разу не выступал в России и считал это недопустимым "по понятным на то причинам". Однако на этот раз решил выступить, чтобы "почтить ветеранов".