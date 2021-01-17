Качиньский меня ненавидит - Агнешка Холланд

"Люди не хотят отвечать за свои решения и жизни. Многие свободы делает их несчастными", - кинорежиссера, президенткой Европейской киноакадемии Агнешка Холланд. Фото: gettyimages.com



Качиньский меня ненавидит. Часто цитирует, в речах может несколько раз упомянуть, - говорит в интервью журналу "Країна" польский кинорежиссер, президент Европейской киноакадемии Агнешка Холланд.

Ярослав Качиньский возглавляет польскую правящую партию "Право и справедливость". В 2010 году его брат, тогда президент Польши, Лех Качиньский и еще 95 чиновников, общественных деятелей, экипаж самолета разбились над Смоленском в России.

- Вряд ли он видел мои фильмы и вообще смотрит кино. Возможно, только ленту о Смоленской авиакатастрофе, в которой погиб его брат. Это плохой фильм, сделанный теми, кто верит в конспиративный заговор о покушение, политическое уничтожение. Вот Лех Качиньский был культурным человеком, любил кино, читать.

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Для украинцев Польша - пример посткоммунистического реформирования страны. Но сейчас мы растеряны, наблюдая, что там происходит.

- Это предупреждение миру. Когда люди боятся новых реалий, ищут простых решений. Поэтому популисты такие успешные даже в странах традиционной демократии. Они говорят: "Надо построить стены, исключить тех, кто не являются чистыми арийцами или чистыми поляками. Когда от них избавимся, победим". И люди идут за ними.

Эта альтернативная реальность, которую создают популисты, преимущественно в прошлом. Почему после стольких хороших изменений, вступления в Евросоюз она привлекательна для поляков?

- Люди глупы, они не могут наслаждаться тем, что имеют. Убегают от свободы. Эрих Фромм писал, что свобода - это трудно, потому что это ответственность. А люди не хотят отвечать за свои решения и жизни. Много свободы делает их несчастными. Миколашек в "Шарлатане" говорит, что самое хужее иметь выбор. Большинство требует тюремного надзирателя, который скажет им, что делать. А когда оказываются в тюрьме, то испытывают потребность в свободе, начинают за нее бороться. А потом снова оглядываются в поисках клетки.

Полное интервью с Агнешкой Холланд читайте в журнале "Країна" от 17 декабря.