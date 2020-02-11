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вторник, 11 февраля 2020 12:15

К телеадаптации "Паразитов" от HBO хотят привлечь "Халка"

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К телеадаптации &quot;Паразитов&quot; от HBO хотят привлечь &quot;Халка&quot;
Создатели еще не объявили, какую роль будет играть Руффало. Фото: HBO.

Режиссер Пон Джун-Хо, который получил 4 награды за фильм "Паразиты" на нынешней премии "Оскар" и канал HBO хотят взять в проект телеадаптации ленты актера Марка Руффало. Актер известен по роли Халка, героя вселенной "Marvel".

"Было бы замечательно. Пон замечательный, люблю его. Он произнес на Оскаре прекрасную речь, снял замечательный фильм, и я бы с радостью сыграл в сериале. Пока ничего не решено, но я бы принял участие. Было бы здорово", - прокомментировал слухи Руффало изданию Collider.

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Сейчас ведутся переговоры, но корейский режиссер уже общался с актером. Канал HBO еще не подтвердил информацию. Но заявил, что производство находится на ранней стадии, поэтому говорить о чем-то с уверенностью рано.

Также не сообщается, какую роль мог бы выполнить Марк Руффало.

Южнокорейский фильм "Паразиты" режиссера Пон Джин Хо стал главным триумфатором премии "Оскар-2020". Лента победила в номинациях "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший оригинальный сценарий" и "Лучший фильм на иностранном языке".

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