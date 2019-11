Jah Khalib, Alyona Alyona и ДахаБраха примут участие в киевском сольнике Джамалы

Казахстанский рэпер Jah Khalib, украинская этно-хаос группа ДахаБраха и хип-хоп исполнительница Alyona Alyona примут участие в концерте Джамалы, который состоится в столичном МЦКИ "Октябрьский дворец" 30 ноября.

Вместе с Jah Khalib Джамала исполнит совместную композицию "Кохаю", которая вышла в свет менее месяца назад. С ДахаБраха - песню "Заманили", релиз которой состоялся еще осенью 2016-го. А с Alyona Alyona еще не опубликованный дуэт "Жалі", официальный релиз которого запланирован на февраль 2020 года. В живом исполнении эта песня также прозвучит впервые.

Концерт в МЦКИ "Октябрьский" станет кульминацией тура, приуроченного к десятилетию творческой деятельности Джамалы. Программа получила название "10" и включает в себя лучшие композиции певицы за всю ее карьеру - от дебютного авторского сингла You're Made Of Love до песни Solo, написанной американскими сонграйтерами во главе с мультиплатиновым продюсером Брайаном Тоддом.

Начало концерта в 19.00.

Напоминаем, 21 ноября состоялась премьера нового видеоклипа Джамалы на композицию "Ціна правди". Песня стала саундтреком одноименного фильма Агнешки Холланд. Картина основана на реальных событиях и рассказывает об уэльском репортере Гарете Джонсе, который, скрываясь от спецслужб СССР, раскрывает правду о трагедии украинского народа: Голодоморе, жесткой цензуре и массовых репрессиях. Фильм выйдет в широкий прокат 28 ноября.

Ранее, 29 октября, в свет вышла совместная композиция Джамалы и казахстанского рэпера Jah Khalib "Кохаю". С момента релиза песня не покидает верхние строчки чарта Apple Music Топ-100 Украина и уже набрала около двух миллионов прослушиваний на YouTube.

Также в сентябре состоялся цифровой релиз "10" - сборника лучших композиций за десятилетнюю карьеру Джамалы. В компиляцию вошли 22 песни, ранее выходившие на альбомах "Крила", "Подих", Thank You, All or Nothing и For Every Heart, а также синглы 1944, Solo, "Злива" и "Заманили".