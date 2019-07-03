Известны самые ожидаемые кинопремьеры начала июля

Кадр с фильма "Человек-паук - вдали от дома". Фото: www.youtube.com

Начало июля приятно удивило большим количеством кинопремьер.

На этой неделе на экраны выходит вторая часть "Человека паука - вдали от дома", криминальная комедия "Стокгольмский синдром" и подборка из 4 современных лент на Неделе швейцарского кино.

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"Человек-паук - вдали от дома" выходит в прокат 4 июля.

После событий в "Мстителях 4" Питер Паркер с друзьями отправляются на летние каникулы в Европу. Однако отдохнуть друзьям вряд ли удастся - Питеру придется согласиться помочь Нику Фьюри раскрыть тайну причин, вызывающих стихийные бедствия и разрушения по всему континенту.

Главного героя знакомят с новым персонажем - Мистерио. Он колдун, который прибыл из другой реальности.



В главных ролях: Том Холланд, Джек Джилленхол, Сэмюель Л. Джексон, Зендая, Джон Фавро и другие.

"Стокгольмский синдром" на больших экранах появится 4 июля.

События разворачиваются в Стокгольме в 1973-м. Сразу после побега из тюрьмы Ян-Эрик Ульссон решил ограбить банк.

Он взял в заложники 4-х работников учреждения и попросил предоставить ему 3 млн крон и спортивный автомобиль.

Криминальная драма "Стокгольмский синдром" рассказывает о резонансном преступлении. Поведение заложников после освобождения вызвала сильное удивление общества, поскольку все они симпатизировали своим обидчикам. Известно, что услуги адвокатов похитителям платили жертвы преступления по собственной инициативе.

Неделя швейцарского кино пройдет с 4 по 7 июля в кинотеатре "Октябрь".

В программе Недели швейцарского кино будет 4 фильма. Связывает их только одно - все герои проходят через определенные трудности.

Экодрама "По ветру" расскажет о сельской жизни молодой пары. Покажут фестивальный итальянский хит "Счастливый Лазарь". Фантастическая мелодрама "Мечта Катрины" расскажет историю о женщине и ее мертвом муже. Последний фильм в списке - драма "Невинный" о прошлом, которое дает отпечаток на будущее.

Украинский фильм "Гуцулка Ксеня" режиссера Елены Демьяненко получил главную награду кинофестиваля Mt.FUJI-ATAMI FILM FESTIVAL в Японии.